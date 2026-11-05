Tragedia sulla statale 130, chi era Maurizio Porcu: il 19enne di Selargius investito e ucciso nella serata a Decimomannu.

Tragedia nella serata di mercoledì 4 novembre lungo la statale 130, nel Cagliaritano. Il 19enne, originario di Selargius, è morto dopo essere stato investito da un’automobile mentre attraversava la carreggiata all’altezza di Decimomannu. L’incidente si è verificato intorno alle 20.30, nei pressi della rotatoria che collega il centro abitato con la strada in direzione San Sperate.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il giovane non è stato possibile fare nulla.

Investito e ucciso a Decimomannu: morto a 19 anni sulla statale 130

Secondo le prime ricostruzioni di Cagliari Today, il ragazzo aveva raggiunto la zona utilizzando i mezzi pubblici e, una volta sceso, aveva proseguito il tragitto a piedi.

Stava attraversando la strada per raggiungere l’abitazione di un’amica quando è sopraggiunta un’automobile che lo ha travolto. Il tratto interessato dall’incidente sarebbe caratterizzato da una scarsa illuminazione, circostanza che potrebbe aver inciso sulla visibilità del pedone. La violenza dell’urto ha scaraventato il diciannovenne a diversi metri di distanza, lasciandolo sull’asfalto in condizioni disperate.

Alla guida della vettura si trovava un giovane residente a Villaspeciosa, che si è immediatamente fermato per prestare soccorso e chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno avviato a lungo le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Gli sforzi dei medici, tuttavia, si sono rivelati inutili e il giovane è deceduto sul luogo dell’investimento. Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Chi era Maurizio Porcu, il ragazzo investito e ucciso a 19 anni

Dalle indiscrezioni di Cagliari Today, la vittima dell’incidente sarebbe Maurizio Porcu, un ragazzo di 19 anni originario di Selargius, nel Cagliaritano. La sua vita si è spezzata a soli 19 anni, nonostante i ripetuti tentativi dei sanitari di rianimarlo. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla sua vita privata e familiare.