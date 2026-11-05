Criminalità in Italia: le province con più reati

Nel 2024 i delitti denunciati in Italia sono 4.069,6 ogni 100.000 abitanti; dati ISTAT con le province in testa e in coda alla classifica.

Nel 2024 il totale dei delitti denunciati alle forze di polizia è di 4.069,6 ogni 100.000 abitanti, con una variazione sull’anno precedente del 2,5% in aumento rispetto al 2023.

Alla testa della classifica delle province dove si denuncia di più figura Milano: 6.989, seguita da Firenze: 6.566,8 e Roma: 6.434,1; altre province con valori elevati includono Bologna: 6.108,1 e Rimini: 6.041,9.

Qui i dati indicano semplicemente dove si registrano più denunce per 100.000 abitanti.

All’estremità opposta, con i tassi più bassi, si trovano Oristano: 1.730,1, Potenza: 1.994,9 e Benevento: 2.234; completano la parte bassa della graduatoria Enna: 2.331,9 e Sondrio: 2.341. La classifica comprende 106 province complessive.

Nel dettaglio nazionale per tipologia di reato, tra i più frequenti i danneggiamenti a 471,5 (era 463,3 nel 2023, 1,8%), i furti in abitazione a 263,9 (era 250,3 nel 2023, 5,4%) e i borseggi a 238,8 (era 236,8 nel 2023, 0,8%).

Altri valori segnalati includono i furti di auto a 176,2 e i reati di droga a 56,3.

I dati si riferiscono ai delitti denunciati alle forze di polizia trasmessi all’autorità giudiziaria: non misurano tutti i reati effettivamente commessi, perché la propensione a denunciare varia secondo il reato e il territorio. Fonte: ISTAT.