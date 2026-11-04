Scuole chiuse in parte della Sardegna il 5 novembre

Allerta rossa in Sardegna per giovedì 5 novembre: aree della Gallura e Sarrabus in codice rosso idrogeologico; scuole e ordinanze locali già indicate.

Per giovedì 5 novembre la fascia orientale della Sardegna è segnalata in codice rosso per rischio idrogeologico, con possibili criticità concentrate sulla Gallura e sul Sarrabus, secondo la stampa locale. Il bollettino di criticità della Protezione Civile indica per domani, rispetto alla valutazione odierna, un aumento del livello massimo a rosso in alcune zone dell’isola; il testo integrale del bollettino è disponibile nel bollettino di criticità della Protezione Civile.

Il bollettino nazionale emesso mercoledì 4 novembre 2026 alle 14:56 segnala per oggi, mercoledì 4 novembre, un livello massimo arancione con arancione in Sardegna e giallo in Basilicata, Calabria e Sicilia; per domani, giovedì 5 novembre, il livello massimo previsto è rosso con due aree rosse, entrambe in Sardegna, e giallo in Sicilia. Le due zone rosse indicate sono i bacini Flumendosa – Flumineddu e la Gallura: per i primi il bollettino indica idrogeologico rosso, idraulico giallo e temporali arancione; per la Gallura idrogeologico rosso, idraulico giallo e temporali arancione.

Rischi segnalati e temporizzazione

Nel bollettino sono distinti tre rischi principali: idrogeologico (frane, ruscellamento, piccoli corsi d’acqua), idraulico (piene dei fiumi maggiori) e temporali (rovesci forti, fulmini, grandinate, raffiche). Secondo la stampa locale, la fascia orientale della Sardegna è posta in codice rosso dalle 0:00 alle 18:00 di giovedì 5 novembre.

Per la giornata di oggi il bollettino segnala il livello massimo arancione concentrato in Sardegna, mentre domani la situazione è più critica con zone in rosso nella medesima regione.

Misure sul territorio

Alcune amministrazioni locali hanno già predisposto la chiusura delle scuole per giovedì 5 novembre, con ordinanze emesse in diversi Comuni, tra cui provvedimenti riferiti al territorio di Olbia, come riportano i media locali. Sempre la stampa locale segnala che per la giornata di giovedì si è elevato il livello di allerta per la fascia orientale dall’estremo nord alla parte meridionale nota come Sarrabus.

Per la giornata odierna, mercoledì 4 novembre, era stato segnalato un arancione per temporali anche da parte di centri di monitoraggio regionali, con indicazioni su fenomeni di forte intensità, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

Il bollettino rimane la fonte ufficiale per la suddivisione regione per regione e per i dettagli sui rischi e sui livelli di criticità.

Cosa fare: evitare sottopassi, scantinati e garage interrati; non sostare vicino a fiumi e torrenti e non attraversare strade allagate; durante i temporali stare lontani da zone esposte e alberi isolati; mettere al sicuro gli oggetti su balconi e terrazzi. Per le emergenze chiamare il 112 e seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile e del Comune.

Dati: Dipartimento della Protezione Civile – Bollettino di criticità idrogeologica e idraulica, bollettino emesso 4 novembre 2026 alle 14:56 (licenza CC BY 4.0). Il bollettino è una previsione di criticità per zone di allerta: le misure locali sono decise da Regioni e Comuni.