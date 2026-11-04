Il 3 novembre 2026 la trasmissione BellaMà, in onda su Rai 2, ha ospitato Alberto Ravagnani, ex sacerdote milanese ormai concorrente di Ballando con le Stelle. Il conduttore Pierluigi Diaco, noto per il suo stile diretto, ha trasformato l’intervista in un vero interrogatorio, spostando il foco dalla carriera televisiva dell’ospite alla sua vita privata.

L’intervista di BellaMà: domande invasive e reazioni immediate

Fin dai primi minuti Diaco ha puntato il fuoco su questioni intime, chiedendo: “Ti piacciono gli uomini o le donne?” Una domanda, per Ravagnani, sorprendente e priva di contesto. L’ex prete ha risposto in maniera evasiva, affermando di essere attratto dalle donne ma aggiungendo che la questione non trovava riscontri nel momento della trasmissione.

Il conduttore non ha però lasciato perdere e ha continuato a sondare la sfera sessuale dell’ospite, cercando conferme su eventuali esperienze durante e dopo il periodo sacro.

Il pressing sulle scelte sessuali dell’ex prete

Diaco ha inscenato un vero e proprio pressing, chiedendo se Ravagnani avesse sperimentato relazioni intime dopo aver abbandonato l’abito talare.

L’ex sacerdote ha ribadito il proprio diritto a non rispondere, sottolineando che la riservatezza personale non è un obbligo verso il pubblico. Nonostante i richiami del presentatore, l’ospite ha mantenuto la posizione, definendo le domande «invasive» e «al limite della maleducazione».

Il clamore sui social e le dichiarazioni di personaggi famosi

Il video dell’intervista è rapidamente diventato virale: migliaia di utenti hanno commentato su X, Instagram e altre piattaforme. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un estratto su Instagram, denunciando la violenza verbale dell’intervista e definendola “una roba vergognosa”. Anche Madame, Vladimir Luxuria, Francesca Manzini e lo stilista Marcelo Burlon hanno espresso solidarietà a Ravagnani, condannando le domande indiscrete del conduttore.

La risposta di Milly Carlucci e la decisione per Ballando con le Stelle

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha reagito con veemenza: ha vietato ai concorrenti di partecipare come ospiti al programma finché la questione non sarà chiarita. Il suo intervento, diffuso sui social, ha alimentato ulteriori richieste di intervento da parte del pubblico, che ora chiede una risposta ufficiale della Rai.

Richieste di intervento alla Rai e dibattito sulla privacy

Giornalisti e commentatori hanno sollevato quesiti sulla responsabilità della rete pubblica. Gabriele Parpiglia ha definito l’intervista “oscena” e ha chiesto un provvedimento concreto. Davide Maggio, su X, ha sottolineato la mancanza di educazione da parte di Diaco, invitando la Rai a sospendere immediatamente il programma. Altre voci, come quella di Angelo Madonia, hanno espresso imbarazzo per la conduzione, mentre Vladimir Luxuria ha ribadito il diritto di ogni individuo a decidere se, quando e come parlare del proprio orientamento sessuale.

Implicazioni per il futuro dei talk show televisivi

Il caso evidenzia come il confine tra intrattenimento e violazione della privacy possa essere sottile. La pressione di un pubblico sempre più attento ai diritti personali spinge le emittenti a rivedere i propri format. Resta da vedere se la Rai adotterà provvedimenti disciplinari o se la questione si chiuderà con il semplice ritiro dello show, ma l’incidente ha già aperto un dibattito più ampio sulla responsabilità dei conduttori in diretta.