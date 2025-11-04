Home > Lifestyle > Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata? L...

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata? La decisone ufficiale

Dopo l'infortunio al piede, la giornalista e conduttrice televisiva ci sarà nella prossima puntata del dance show di Milly Carlucci?

Telespettatori con fiato sospeso, dopo l’infortunio durante le prove del venerdì, Francesca Faldini non era certa di poter continuare come concorrente di “Ballando con le Stelle”. La conduttrice e giornalista ha però deciso, Milly Carlucci è già stata informata.

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini?

Momento molto delicato a “Ballando con le Stelle” che rischia di perdere ben due delle sue protagoniste, ovvero Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

La prima, come saprete, è stata colpita da un gravissimo lutto, la morte del fratello. Francesca Fialdini, invece, si è infortunata durante le prove del venerdì, infatti durante la puntata di sabato non ha potuto esibirsi come avrebbe voluto, ammettendo anche di non sapere se sarebbe tornata o meno nelle prossime puntate. Da giorni la conduttrice si sta sottoponendo a controlli medici, al fine di poter riprendere a ballare con il suo partner, Giovanni Pernice. Ma quindi, Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata?

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ha informato Milly Carlucci: la decisione ufficiale

Francesca Fialdini è senza dubbio una delle protagoniste di questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Durante le prove di venerdì scorso, la conduttrice si è infortunata al piede, facendo preoccupare Milly Carlucci e tutti i suoi fan. Quello che si sa al momento è che Francesca sta facendo di tutto per poter tornare a ballare e che, sabato 8 novembre ci sarà sicuramente ma, al momento, non sappiamo in che stato di forma. Quindi appuntamento a sabato prossimo, giorno in cui sapremo se Francesca continuerà la sua avventura o se invece dovrà dire addio al dance show.