Telespettatori con fiato sospeso, dopo l’infortunio durante le prove del venerdì, Francesca Faldini non era certa di poter continuare come concorrente di “Ballando con le Stelle”. La conduttrice e giornalista ha però deciso, Milly Carlucci è già stata informata.

Ballando con le Stelle, come sta Francesca Fialdini?

Momento molto delicato a “Ballando con le Stelle” che rischia di perdere ben due delle sue protagoniste, ovvero Andrea Delogu e Francesca Fialdini.

La prima, come saprete, è stata colpita da un gravissimo lutto, la morte del fratello. Francesca Fialdini, invece, si è infortunata durante le prove del venerdì, infatti durante la puntata di sabato non ha potuto esibirsi come avrebbe voluto, ammettendo anche di non sapere se sarebbe tornata o meno nelle prossime puntate. Da giorni la conduttrice si sta sottoponendo a controlli medici, al fine di poter riprendere a ballare con il suo partner, Giovanni Pernice. Ma quindi, Francesca Fialdini ci sarà nella prossima puntata?

Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini ha informato Milly Carlucci: la decisione ufficiale

Francesca Fialdini è senza dubbio una delle protagoniste di questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Durante le prove di venerdì scorso, la conduttrice si è infortunata al piede, facendo preoccupare Milly Carlucci e tutti i suoi fan. Quello che si sa al momento è che Francesca sta facendo di tutto per poter tornare a ballare e che, sabato 8 novembre ci sarà sicuramente ma, al momento, non sappiamo in che stato di forma. Quindi appuntamento a sabato prossimo, giorno in cui sapremo se Francesca continuerà la sua avventura o se invece dovrà dire addio al dance show.