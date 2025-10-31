A Bellaria Igea Marina si svolgono i funerali di Evan Delogu, il fratello 18enne della conduttrice Andrea Delogu, tragicamente morto in un incidente motociclistico. La perdita improvvisa ha colpito profondamente Andrea, che ha lasciato immediatamente Roma per stare accanto al padre e alla famiglia. Al suo arrivo, la conduttrice ha rilasciato le prime parole dopo la tragedia.

I funerali di Evan Delogu

Oggi alle 15 a Bellaria si tengono i funerali di Evan Delogu, il giovane fratello della conduttrice Andrea Delogu. La famiglia e gli amici più stretti si sono raccolti attorno ad Andrea e al padre Walter, condividendo il dolore per questa perdita improvvisa.

La cerimonia si è trasformata in un momento di profonda commozione, con Andrea presente per seguire personalmente ogni dettaglio, dimostrando forza e determinazione nonostante il cuore spezzato. Al lutto familiare si sono uniti anche colleghi e amici, che attraverso messaggi e gesti di vicinanza hanno voluto testimoniare il loro sostegno, ricordando la breve vita di Evan e l’intenso legame che lo univa alla sorella.

Andrea Delogu e le prime parole dopo la tragedia

Andrea Delogu sta attraversando giorni dolorosi. La notizia l’avrebbe travolta mentre si recava a una prova di Ballando con le Stelle, costringendola a sospendere ogni impegno lavorativo e a fare ritorno immediato a Bellaria Igea Marina per stare accanto alla famiglia.

Intercettata dai giornalisti di Repubblica, la conduttrice si è limitata a poche parole: “è un momento devastante, non mi sento di dire nulla“. Accanto a lei c’è l’amica di lunga data Ema Stokholma, che le offre sostegno in un periodo in cui è profondamente spaesata e sopraffatta dal dolore.

La Rai e tutto il cast di Ballando con le Stelle le hanno manifestato solidarietà, sospendendo alcune registrazioni del programma La porta magica e valutando soluzioni per permetterle di proseguire nella trasmissione senza gravare sul suo percorso emotivo.