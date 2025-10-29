Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un momento di profondo dolore per la comunità di Bellaria Igea Marina. Un incidente ha spezzato la vita del fratello di Andrea Delogu, lasciando sgomento tra amici, familiari e conoscenti.

Incidente a Bellaria: fatale lo schianto per il 18enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:40 di mercoledì 29 ottobre, in un tratto di strada solitamente tranquillo e poco trafficato.

I primi soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Muore a 18 anni in un incidente a Bellaria: era il fratello di Andrea Delogu

Un drammatico incidente ha sconvolto nel pomeriggio di mercoledì la quiete di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. A perdere la vita è stato Evan Oscar Delogu, appena diciottenne, figlio di Walter Delogu e fratellastro della conduttrice televisiva Andrea Delogu.

Il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani in sella alla sua Benelli 750 quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo della moto. Il mezzo ha urtato violentemente contro un palo della luce, per poi colpire un secondo sostegno a bordo strada.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano: Evan sarebbe deceduto sul colpo.

La Polizia Locale di Bellaria Igea Marina ha chiuso la strada per consentire i rilievi e sta ricostruendo nei dettagli la dinamica del sinistro. Intanto, su disposizione del pubblico ministero Davide Ercolani, la moto è stata posta sotto sequestro e la salma del ragazzo è stata affidata all’autorità giudiziaria per gli accertamenti di rito.