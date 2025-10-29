Un operaio è morto folgorato questa mattina in via Vecchia Frigole, alla periferia di Lecce. Un tragico episodio che si aggiunge alle centinaia di incidenti mortali che ogni anno, in Italia, coinvolgono lavoratori impegnati nei cantieri e in contesti ad alto rischio, evidenziando ancora una volta la gravità di una piaga che non accenna a fermarsi.

Lecce, incidente sul lavoro: operaio di 67 anni muore folgorato

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimare l’operaio. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, mentre la polizia di Stato e i carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto.

Presenti anche gli ispettori dello Spesal, incaricati di verificare l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell’area e l’autopsia presso l’ospedale “Vito Fazzi”. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità, in quello che rappresenta l’ennesimo dramma sul lavoro che scuote il Salento e riporta al centro il tema della prevenzione nei cantieri.

Lecce, incidente sul lavoro: operaio di 67 anni muore folgorato. Chi era la vittima

Una mattinata di lavoro si è trasformata in tragedia in via Vecchia Frigole, alla periferia di Lecce. Un operaio di 67 anni, Allushaj Limos, di origine albanese ma da anni residente nel capoluogo salentino, ha perso la vita mentre era impegnato in interventi di completamento di un muretto a secco per conto di una ditta edile locale.

Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Sky Tg24, durante la manovra di una pompa per il calcestruzzo, il braccio del macchinario avrebbe accidentalmente urtato i cavi dell’alta tensione. L’impatto ha generato una potente scarica elettrica che ha travolto l’uomo, lasciandogli purtroppo nessuna possibilità di scampo.