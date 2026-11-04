Un uomo di 64 anni è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata: avrebbe infatti abusato della nipotina di soli 8 anni.

Un uomo di 64 anni è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per violenza sessuale aggravata: avrebbe infatti abusato della nipotina di soli 8 anni. I dettagli.

Orrore in casa, bambina di 8 anni violentata ogni settimana a casa dei nonni

Tra l’estate de 2023 e aprile del 2024, stando a quanto ricostruito sino a ora dagli inquirenti, un uomo di 64 anni avrebbe abusato della nipotina di appena 8 anni.

La piccola, i quel periodo, era infatti solita trascorrere almeno una notte a settimana a casa dei nonni paterni. Gli abusi si sarebbero verificati la notte, mentre la bimba dormiva nel letto assieme appunto ai nonni, ma anche durante la giornata. Sempre secondo quanto ricostruito, pare che le condotto dell’uomo non si sarebbero fermate nemmeno davanti alle esplicite manifestazioni di contrarietà della nipotina, la quale avrebbe più volte cercato di allontanare il nonno e farlo smettere.

Il 64enne è quindi finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata all’abuso delle relazioni di ospitalità, dell’ascendente esercitato sulla vittima e del fatto che la piccola aveva meno di 10 anni.

Orrore a Sondrio, bambina di 8 anni violentata in casa: nonno condannato a 6 anni

Ieri, martedì 3 novembre 2026, il giudice per l’udienza preliminare Antonio De Rosa del Tribunale di Sondrio ha condannato il 64enne a 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata.

Come detto in precedenza, l’uomo avrebbe abusato della nipotina di soli 8 anni. Oltre a ciò l’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità al fine di proteggere la bambina, è stata disposta anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, da qualsiasi incarico inerente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, nonché di qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e in strutture pubbliche o private frequentata prevalentemente da dei minori.