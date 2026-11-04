Il giovane maresciallo della Guardia di Finanza è scomparso dopo una breve malattia. Profondo cordoglio a Pomigliano d’Arco e L’Aquila.

Una notizia che ha lasciato nello sconforto due comunità e quanti avevano avuto modo di conoscerlo. Antonio Ventrone, giovane maresciallo della Guardia di Finanza, è morto a soli 28 anni dopo una breve malattia. Originario di Pomigliano d’Arco, prestava servizio a L’Aquila e aveva coltivato anche una grande passione per il calcio.

Pomigliano d’Arco piange Antonio Ventrone, il giovane maresciallo della Guardia di Finanza morto a 28 anni

Dolore e commozione a Pomigliano d’Arco per la scomparsa di Antonio Ventrone, giovane maresciallo della Guardia di Finanza morto a soli 28 anni dopo aver affrontato una breve malattia. Una notizia che ha profondamente colpito le comunità di Pomigliano d’Arco e L’Aquila, due luoghi ai quali il militare era legato. Originario della cittadina campana, Antonio prestava servizio nel capoluogo abruzzese, dove aveva intrecciato rapporti professionali e personali.

Come riportato da Il Capoluogo, figlio di Nello, Primo Luogotenente e storico componente della Linea di Volo del 72° Stormo, aveva seguito il percorso nella Guardia di Finanza, distinguendosi per il proprio impegno.

L’amore per il calcio e i messaggi di cordoglio: l’ultimo saluto ad Antonio Ventrone

Oltre alla carriera militare, Ventrone coltivava una grande passione per il calcio, uno sport che gli aveva permesso di stringere ulteriori amicizie.

Nella stagione 2024/2025 aveva giocato con il Valle Pretara Calcio, società che ha voluto dedicargli un messaggio di affetto, ricordandone le qualità umane e sportive: “Lo ricorderemo sempre per la sua classe dentro e fuori dal campo, e ci uniamo al cordoglio della sua famiglia e dei colleghi della Guardia di Finanza”. Nel frattempo, sui social continuano a comparire numerosi messaggi di vicinanza ai familiari. In tanti descrivono Antonio come un ragazzo solare, generoso e sempre pronto a tendere una mano a chi ne aveva bisogno.

L’ultimo saluto si è svolto martedì 3 novembre alle 16:30, nella chiesa Maria Santissima del Suffragio a Pomigliano d’Arco. Accanto ai genitori, alla sorella, alla compagna e agli altri familiari, si sono stretti amici, conoscenti e colleghi per rendergli omaggio.