Stava leggendo i contatori dell'acqua quando è stato investito da un'auto che stava facendo manovra: è morto così un operaio di 54 anni.

Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Italia: questa volta siamo a Piacenza dove un operaio di 54 anni è morto investito da un’auto mentre stava leggendo i contatori dell’acqua. I dettagli di questa ennesima tragedia sul lavoro.

Tragedia sul lavoro: operaio travolto da un’auto mentre legge i contatori

Ennesimo incidente sul lavoro in Italia.

Oggi, 4 novembre 2024, un operaio di 54 anni stava leggendo i contatori dell’acqua nel centro abitato di San Nicolò, in provincia di Piacenza. L’operaio, che lavora per Iren, si trovava all’interno di un tombino sulla strada, proprio davanti all’ingresso di un’abitazione, al fine di effettuare l a lettura di alcuni contatori dell’acqua, quando è stato improvvisamente investito da un’auto che stava effettuando manovra per entrare nell’area dei box.

Sul posto sono giunti subito i soccorsi e anche i carabinieri della Compagnia di Piacenza, questi ultimi al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questo terribile incidente sul lavoro.

Tragedia in Italia, travolto mentre legge i contatori in un tombino: morto operaio

Un operaio di 54 anni è stato travolto da un’auto a San Nicolò, nel Piacentino, mentre stava leggendo alcuni contatori dell’acqua.

Secondo quando si apprende pare che l’attività non era segnalata con transenne o coni stradali. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima si chiamava Marco Carini, originario di Ponte dell’Olio e residente a Vigolzone e, secondo le prime informazioni, lavorava in subappalto per conto di una ditta che fornisce servizi alle multiutility, tra cui Iren. Il conducente dell’auto invece sarebbe un uomo di 78 anni il quale non si sarebbe accorto della presenza dell’operaio mentre faceva manovra per uscire dal box. Sul luogo per le indagini i Carabinieri della compagnia di Piacenza, al fine di fare luce su quanto successo esattamente.