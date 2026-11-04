Sette anziani ricoverati nella Rsa Casa Serena di Mezzana, a Prato, sono stati accompagnati in ospedale dopo aver manifestato disturbi gastrointestinali, tra cui vomito e diarrea. Coinvolti anche quattro dipendenti della struttura. Si indaga su una possibile intossicazione alimentare o sulla diffusione di un virus.

Ricoverati in ospedale sette anziani di una Rsa

Come riportato dall’Adnkronos, momenti di preoccupazione alla Residenza sanitaria assistenziale Casa Serena, situata in via Chiarugi, nella frazione di Mezzana a Prato, dove diversi anziani avrebbero accusato improvvisi disturbi gastrointestinali. Gli episodi, caratterizzati soprattutto da vomito e diarrea acuta, sono iniziati durante la notte tra il 3 e il 4 novembre, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Complessivamente, sette ospiti sarebbero stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano: tre durante la mattinata e altri quattro nel pomeriggio, con il supporto del 118 e della Pubblica Assistenza. Altri tre residenti, che presentavano sintomi più lievi, sarebbero invece rimasti all’interno della struttura, che accoglie complessivamente 38 anziani. I pazienti accompagnati in ospedale sarebbero stati sottoposti agli accertamenti sanitari e trattenuti in osservazione.

Stando alle prime informazioni, nessuno sarebbe in condizioni gravi. I malesseri, inoltre, non avrebbero riguardato soltanto gli ospiti: quattro dipendenti su 35 hanno accusato sintomi gastrointestinali analoghi.

A ricostruire la successione degli eventi è stata la Diocesi di Prato, che ha diffuso una comunicazione sulla vicenda, precisando che al momento non è possibile individuare con certezza l’origine dei disturbi. «L’attribuzione certa di una causa risulta prematura», è stato chiarito nella nota. Tra le ipotesi prese in considerazione dal medico intervenuto con il 118 figurano sia la circolazione di un virus gastrointestinale acuto sia una possibile intossicazione alimentare. Per questo motivo sono stati avviati controlli approfonditi in tutti gli ambienti della residenza.

Muore un ospite di 94 anni, indagini di Asl e Nas sulle cause dei malori

Nella stessa notte si è verificato anche il decesso di un ospite di 94 anni, già affetto da gravi patologie. L’uomo è stato colpito da un arresto cardiaco ed è morto nonostante il tempestivo intervento del personale infermieristico presente nella Rsa. Le circostanze del decesso sono ancora oggetto di accertamento e, allo stato attuale, non sono emersi elementi che colleghino la morte dell’anziano ai disturbi gastrointestinali manifestati dagli altri residenti. Si tratta, dunque, di due circostanze che al momento vengono considerate separatamente.

Nel frattempo, l’Azienda sanitaria locale e i Nas dei Carabinieri hanno avviato le verifiche per individuare l’origine dei malesseri. Tutti gli ospiti e i lavoratori presenti nella struttura sono stati sottoposti ai tamponi previsti, mentre sono stati raccolti campioni anche dall’acqua, dalla cucina e dagli ambienti della residenza. Soltanto dopo gli esiti degli esami sarà possibile ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto nella Rsa di Mezzana.