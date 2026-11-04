Alberto Gusmeroli prende le redini della manovra e loda i buoni risultati di Intesa Sanpaolo, aprendo la strada a possibili interventi per famiglie e imprese.

Il panorama politico italiano si è nuovamente movimentato nella fase preliminare della manovra economica. Alberto Gusmeroli, responsabile dell’economia per la Lega, è stato individuato come relatore per la squadra di governo, un ruolo tradizionalmente assegnato a un esponente di ciascuna formina della maggioranza. La decisione, ancora da formalizzare, preannuncia importanti cambiamenti nelle dinamiche parlamentari.

In un contesto in cui la manovra assume un valore cruciale per le politiche fiscali, la scelta di Gusmeroli implica il passaggio dalla sua attuale presidenza della commissione Attività Produttive alla commissione Bilancio. Il trasferimento, pur essendo limitato a questo unico argomento, segna un riequilibrio delle competenze all’interno del governo, destinando a ciascuna parte un ruolo ben definito.

Gli altri relatori della maggioranza

Accanto a Gusmeroli, la maggioranza ha già definito i tre ulteriori relatori: Mauro D’Attis per Forza Italia, Angelo Rossi per Fratelli d’Italia e Saverio Romano per Noi Moderati. Ognuno di loro ricoprirà la funzione di relatore per il proprio partito, garantendo una gestione coordinata e rappresentativa delle diverse istanze politiche nel dibattito sulla manovra.

Distribuzione dei ruoli fra i partiti

Questa configurazione, con un relatore per ogni formazione di maggioranza, vuole assicurare che le proposte e le critiche siano presentate in modo equilibrato durante le discussioni parlamentari. Il ruolo di relatore non si limita a esporre gli aspetti tecnici, ma comprende anche la capacità di mediare tra le posizioni di partito e le esigenze del Paese.

Intesa Sanpaolo registra utili record: la risposta della Lega

Nel frattempo, il settore bancario ha annunciato risultati di profitto eccezionali. Intesa Sanpaolo ha continuato a “macinare utili record”, una notizia che, secondo le parole di Gusmeroli, dimostra la ottima salute del comparto finanziario. Il riepilogo dei risultati è stato accolto con entusiasmo dal capo economia della Lega, il quale ha sottolineato che tali performance aprono margini di azione per sostenere famiglie e imprese.

Gusmeroli ha infatti ribadito che, se gli utili bancari continuano a crescere con la stessa intensità, sarà possibile valutare ulteriori contributi al Paese senza gravare ulteriormente sui bilanci pubblici. Questo approccio vuole tradurre il “buon risultato” delle banche in politiche di sostegno concrete, mirando a una ripartizione più equa dei benefici economici.