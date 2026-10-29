Scopri le novità streaming della settimana: film, serie e docu che ti faranno compagnia

La settimana dal 28 ottobre al 3 novembre si preannuncia ricca di uscite su tutte le principali piattaforme di streaming. Tra Netflix, Prime Video, Apple TV, HBO Max, Now, Paramount+ e RaiPlay sono state programmate commedie, thriller, documentari e serie originali che promettono di soddisfare gusti diversi, dal pubblico più giovane a quello più adulto.

In questa panoramica troverai i titoli più caldi, i punti di forza di ogni proposta e qualche suggerimento su come organizzarli nella tua maratona del weekend. Se ami le storie d’amore con un tocco di realtà, i dramma familiari o le indagini poliziesche con colpi di scena, avrai a disposizione una selezione pensata per tenere alta la curiosità e il divertimento.

Netflix: commedie e docuserie da non perdere

Il 29 ottobre arriva “Noi, un po’ meglio”, una commedia romantica diretto da Daniele Luchetti che mette in scena Elio Germano e Maria Chiara Giannetta nei panni di Simone e Lucia, una coppia solida ma contrapposta su temi cruciali come la genitorialità. Quando la coppia decide di affrontare l’adozione, il film esplora in maniera intima le paure e le speranze di chi sceglie di creare una famiglia al di fuori dei canoni tradizionali.

Tre giorni prima, il 27 ottobre, Netflix ha lanciato una docuserie in tre episodi dedicata a Matthew Perry, la cui morte è avvenuta tre anni fa. Il racconto ripercorre la vita del celebre Chandler di “Friends”, alternando interviste a familiari e amici a spezzoni d’archivio, offrendo così una visione completa del talento comico dell’attore e della sua lotta personale contro le dipendenze.

Scambio di bugie: la sitcom svedese che conquista

Il 30 ottobre Netflix presenta “Scambio di bugie”, una serie svedese in cui due coppie scambiano le case tra Stoccolma e la Sicilia. La trama si sviluppa tra segreti scoperti e tradimenti nascosti, facendo emergere le differenze culturali e le tensioni emotive che sorgono quando le vite si intrecciano inaspettatamente. Il format si avvale di un ritmo incalzante e di dialoghi sarcastici, rendendola ideale per chi cerca una commedia leggera ma intelligente.

Prime Video: azione, drama e thriller in forte crescita

Prime Video inizia la settimana con “Drive – Cuori in pista”, disponibile dal 28 ottobre. La storia segue Sarah, meccanica ambiziosa interpretata da Lisa-Marie Koroll, che sogna di diventare pilota di auto da corsa. Per realizzare il proprio sogno accetta di fingere una relazione con una star dei circuiti, ma la finzione rischia di minare i suoi valori più profondi. Il film si caratterizza per una regia veloce e una colonna sonora dinamica che cattura lo spirito della competizione automobilistica.

Il 28 ottobre, Prime Video aggiunge “Armor”, un thriller d’azione con Jason Patric al comando di un blindato assediato da un rapinatore interpretato da Sylvester Stallone. Il film combina sequenze di spargimento di colpi a ritmi serrati con momenti di tensione psicologica, rivelando la vulnerabilità dei personaggi dietro la corazza di metallo. Inoltre, la piattaforma propone il ritorno di “The Closer” dal 29 ottobre, una serie che vanta una delle performance più acuminate di Kyra Sedgwick, capace di estrarre confessioni da sospetti con una maestria quasi forense.

Apple TV, HBO Max, Paramount+ e RaiPlay: gli originali più innovativi

Il 30 ottobre Apple TV lancia “Nocturne”, un thriller psicologico in cui il detective Jonah Lynn (Liev Schreiber) tenta di ricostruire una vita più serena nella provincia, ma si ritrova braccato da un serial killer determinato a colpire i suoi cari. La trama si sviluppa attraverso una serie di scelte morali difficili, spingendo lo spettatore a interrogarsi sul confine tra giustizia e vendetta. La regia, curata da un team di esperti del genere, valorizza gli elementi di suspense con un uso sapiente di luci e ombre.

Nel frattempo, HBO Max presenta il quarto episodio della saga storica “The Gilded Age” il 2 novembre, proseguendo le vicende dell’alta società newyorkese di fine ’800. La serie, creata da Julian Fellowes, combina costumi sontuosi a intrighi politici, offrendo uno sguardo dettagliato sulle dinamiche sociali dell’epoca. Su Paramount+, il 30 ottobre è disponibile “Dexter: Resurrection 2”, che nella veste del vigilante di New York, alle prese con due assassini spietati, mentre il documentario “Hanging by a Wire” ricostruisce l’incidente della funivia pakistana, offrendo una testimonianza viva di coraggio e resilienza. Infine, RaiPlay continua la trasmissione di “Memoriae”, una serie ambientata nella Vallata che indaga un fenomeno di perdita di memoria di sei anni, divisa in due parti diffuse dal 23 al 30 ottobre.

Serie originali che hanno segnato il 2026

Tra le proposte più originali dell’anno, spiccano “Peccato” su HBO Max, un mockumentary ambientato nel 2049 che racconta la caduta in disgrazia di Emanuela Fanelli, una ex promessa dello spettacolo italiano. Il format mescola realtà e finzione, regalando una satira pungente sul mondo dell’intrattenimento. Un’altra gemma è “Widow’s Bay” su Apple TV, una serie che fonde horror e commedia grottesca, narrando le avventure di un sindaco di un’isola del New England che risveglia una maledizione antica per rilanciare il turismo. Entrambe le produzioni hanno ricevuto riconoscimenti per la loro capacità di sperimentare nuovi linguaggi narrativi.

Questa rassegna settimanale offre una panoramica completa delle uscite più interessanti, consentendo di pianificare con anticipo le proprie serate di visione. Che tu sia appassionato di romanticismo, thriller o documentari, troverai sicuramente qualcosa che accenda la tua curiosità e mantenga alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.