La stagione sciistica in Valle d’Aosta prende il via con un’anteprima sulle quote alte: Breuil-Cervinia apre gli impianti e permette di raggiungere il ghiacciaio del Plateau-Rosa, situato a 3.500 metri al confine con la Svizzera. L’attivazione riguarda in particolare la seggiovia del Furggsattel, che per il momento consente di sciare esclusivamente sul versante elvetico della montagna.

Il presidente di Cervino spa, Federico Maquignaz, ha commentato che le precipitazioni nevose e il calo delle temperature rendono promettente l’avvio della stagione e ha espresso la speranza che presto possano essere aperte anche piste in territorio italiano.

Apertura a Breuil-Cervinia e accesso al Plateau-Rosa

L’apertura anticipata a Breuil-Cervinia significa che gli sciatori avranno accesso a quote elevate dove la neve è già presente.

Il Plateau-Rosa è una delle aree ghiacciate che collega Italia e Svizzera, offrendo discese a quote elevate e collegamenti con Zermatt; tuttavia, al momento, le piste praticabili sono limitate al versante svizzero attraverso la seggiovia del Furggsattel. Questa scelta operativa tutela la sicurezza e la qualità dell’offerta fin dall’inizio della stagione.

Condizioni meteorologiche e gestione degli impianti

Le condizioni climatiche sono un fattore chiave: con la neve in arrivo e temperature in diminuzione, gli impianti d’alta quota possono operare prima rispetto alle aree più basse. La gestione degli impianti in quota richiede attenzione nella manutenzione e nel controllo delle superfici sciabili; per questo motivo gli operatori mantengono una programmazione flessibile, pronta a estendere l’offerta verso il territorio italiano non appena le condizioni lo permetteranno.

Programma di avvio per le altre stazioni valdostane e nuovi impianti

Dopo l’anteprima di Breuil-Cervinia, le altre stazioni della Valle d’Aosta si preparano a entrare in funzione. Le località di Pila, La Thuile, Courmayeur e gli impianti del comprensorio Monterosa ski (a Gressoney e ad Ayas) puntano ad aprire, neve permettendo, entro sabato 28 novembre o, al più tardi, entro sabato 5 dicembre. Questa finestra temporale definisce il calendario operativo per gran parte della regione.

La stagione porta con sé anche novità infrastrutturali: a La Thuile è stata inaugurata la nuova telecabina Les Suches-Chaz Dura, mentre a Courmayeur sono stato installate due nuove telecabine da dieci posti. Questi investimenti mirano a migliorare i collegamenti, ridurre i tempi di attesa e aumentare la capacità di trasporto per far fronte alla domanda delle prime settimane.

Impatto economico degli impianti e prospettive regionali

I comprensori valdostani rappresentano una componente significativa dell’economia locale: nella scorsa stagione i ricavi aggregati hanno superato la soglia di 140 milioni di euro. Il rinnovamento degli impianti e l’anticipo dell’apertura possono influire positivamente sulla stagione turistica, attirando appassionati desiderosi di sfruttare le quote alte e le nuove infrastrutture.

L’attenzione negli investimenti è rivolta sia alla capacità tecnica degli impianti sia all’esperienza complessiva degli ospiti: maggiore efficienza nei collegamenti e infrastrutture moderne devono tradursi in una stagione più fluida e accessibile, soprattutto nei periodi iniziali quando la domanda si concentra sulle località con neve garantita in quota.

L’avvio a Breuil-Cervinia segna l’apertura operativa della stagione sciistica nella regione alpina, mentre le altre stazioni valdostane si preparano a seguire il calendario pianificato. Il monitoraggio delle condizioni meteorologiche e gli investimenti in nuovi impianti saranno determinanti per estendere l’offerta e sostenere l’economia locale nei prossimi mesi.