Una notte di emozioni su Canale 5, con Amadeus, Il Volo e un duetto che ha celebrato De André.

Il 14 ottobre 2026 Canale 5 ha dedicato la sua serata di venerdì a un concerto-evento di Il Volo regalando al pubblico italiano una performance dal vivo trasmessa direttamente nelle case. La conduzione è stata affidata al noto Amadeus la cui presenza ha garantito un ritmo fluido fra gli interventi musicali e i momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera di festa e di ricordi condivisi.

Oltre al trio vocale, il palinsesto ha ospitato ospiti di rilievo, tra cui il cantautore Gianluca Ginoble e la leggenda della canzone italiana Fiorella Mannoia i quali hanno contribuito a rendere la serata davvero speciale.

Il concerto evento de Il Volo e la scaletta della serata

Durante la trasmissione, Il Volo ha interpretato i brani più amati del loro repertorio, includendo il singolo che li ha portati alla vittoria al Sanremo di qualche anno prima.

Amadeus, dal suo posto di conduttore, ha svelato aneddoti inediti sulla scelta di quel pezzo, sottolineando come la melodia fosse già destinata a diventare un classico mondiale. Il pubblico ha potuto percepire la passione del trio mentre cantava canzoni che ancora oggi dominano le playlist dei fan di tutto il pianeta.

Il duetto tra Gianluca Ginoble e Fiorella Mannoia: tributo a Fabrizio De André

Il momento clou della serata è stato il duetto di Gianluca Ginoble con Fiorella Mannoia che ha interpretato “Amore che vieni, amore che vai”, una scelta pensata come omaggio a Fabrizio De André. Dopo la performance, Ginoble ha chiesto a Mannoia di raccontare il suo legame con il cantautore genovese. La risposta è stata un viaggio nel passato: “Ho avuto la fortuna di conoscerlo, ci siamo frequentati anche”, ha detto la cantante, aggiungendo che il suo primo incontro con la musica di De André avvenne a 14 anni, grazie al disco “Tutti morimmo a stento”. “Io sono nata due volte: il giorno della mia nascita e il giorno in cui ho sentito quel disco”, ha dichiarato, ribadendo l’impatto profondo che quell’esperienza ha avuto sulla sua vita.

Le parole di Ginoble

Il cantautore ha chiuso il suo intervento con un semplice ma significativo “E anche a me!”, confermando quanto quel brano abbia colpito anche lui. La sinergia tra i due ospiti ha creato un momento di intimità emotiva, facilitata dalla conduzione di Amadeus, che ha saputo valorizzare il sentimento di rispetto verso il grande maestro De André.

Amadeus al centro della serata: conduzione, aneddoti e Sanremo

Tra una canzone e l’altra, Amadeus ha condiviso il palco con il nuovo conduttore in prova, Barone. L’apprendista ha commentato di sentirsi “tra due conduttori”, riferendosi all’esperienza di Mannoia, ormai consapevole anche dei ruoli di conduzione. Amadeus è stato descritto da Barone come un professionista dotato di grazia, gentilezza e educazione qualità che secondo lui sono sempre più rare. Ha inoltre sottolineato la generosità dell’artista sul palco: “Amadeus fa sempre un passo indietro piuttosto che uno in avanti rispetto ai suoi ospiti”, osservando che questo atteggiamento è percepito e apprezzato da tutti.

Nel finale della trasmissione, il conduttore ha ripreso il tema del Sanremo vinto da Il Volo, rivelando curiosità sulla scelta del brano vincente e facendo capire, in maniera sottile, il ruolo cruciale che ha avuto nella loro ascesa a fama internazionale.