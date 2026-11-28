Nella puntata di sabato 28 novembre di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno, il concorrente Daniele, comandante di imbarcazioni marittime arrivato da Mestre, ha chiuso la partita con 50mila euro e un’auto. Nel pacco che aveva scelto all’inizio, però, c’erano 300mila euro.

La partita con l’auto e le prime offerte

Daniele era in studio con la compagna Caterina, conosciuta sui social durante il Covid. Il conduttore lo ha accolto con una battuta sul telecomando montato da Herbert Ballerina sul timone di una barca, regalo che il concorrente ha ricevuto in apertura di puntata.

La partita è partita bene: dopo tre pacchi blu di seguito è scattata la sfida per l’auto, e Daniele ha vinto la macchina Opel.

La prima offerta del Dottore è arrivata a 35mila euro. Daniele l’ha rifiutata e ha proseguito il gioco, perché il suo sogno è aprire una ditta di trasporti.

Il finale con 50mila euro

Quando sono rimasti quattro pacchi, tra cui quello da 300mila euro, il Dottore ha offerto 50mila euro. Daniele, dopo averne parlato con Caterina, ha accettato e ha chiuso la partita, convinto che il premio più alto non fosse nel suo pacco.

Il pacco numero 2 è rimasto in gioco fino alla fine e conteneva i 300mila euro. Daniele ha commentato la serata con una frase rivolta al Dottore: la fortuna, ha detto De Martino, lo aveva baciato due volte.