“Al posto di Stefano De Martino”, l’indiscrezione sul nuovo conduttore di Affari Tuoi

Secondo alcune indiscrezioni, la Rai sta valutando possibili cambiamenti nel format Affari Tuoi. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma i rumors continuano a circolare.

Impossibile non accorgersi di come oggi il mondo dell’intrattenimento televisivo stia diventando sempre più vario, e la Rai non vuole certo essere da meno. Dopo l’annuncio da parte di Mediaset del ritorno della Ruota della Fortuna con la conduzione affidata a Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, l’emittente pubblica non vuole farsi trovare impreparata e, come riportato da diverse testate, intende evitare un nuovo contraccolpo negli ascolti, affermando: “L’errore del 2025 non si ripeterà”.

Segno evidente di come una nuova strategia sia già in fase di attuazione.

Secondo quanto raccolto da AffariItaliani.it, la Rai non si sta limitando a una semplice riflessione interna, ma sta valutando una vera e propria rivisitazione del palinsesto, con particolare attenzione ai mesi estivi. La volontà sembrerebbe essere quella di competere direttamente con Mediaset anche in quel periodo dell’anno, portando alla luce un possibile nuovo format inedito previsto per l’estate 2026.

“L’idea è quella di proporre, nei mesi di giugno, o forse già da maggio, un nuovo game show che vada in onda durante l’estate e che possa poi diventare una valida alternativa ad Affari Tuoi”, è stato riportato, lasciando intendere che si tratterebbe di un progetto destinato ad avere vita anche oltre la programmazione estiva.

Affari Tuoi, nuovo conduttore per la Rai?

Sempre secondo le indiscrezioni, la macchina organizzativa della Rai sarebbe già in movimento alla ricerca di format internazionali da adattare al mercato italiano, con diverse proposte già arrivate sul tavolo. Non è ancora chiaro se si tratterà di un’idea completamente nuova o di un titolo già testato all’estero; ciò che sembra certo è la volontà dell’emittente di individuare un programma forte, capace di coinvolgere il pubblico e accompagnarlo nel periodo più caldo dell’anno.

Nonostante Affari Tuoi sia uno dei programmi più seguiti della rete, nulla lascia presupporre che il nuovo format verrà affidato all’attuale conduttore, Stefano De Martino. Anzi, è stato specificato che: “Di certo non sarà automatico l’affidamento della conduzione di questo/questi nuovi game show a Stefano De Martino”. Una frase che lascia intuire che il conduttore possa avere già altri impegni per la prossima estate, forse un nuovo tour teatrale, come già accaduto in passato. Di conseguenza, l’ipotesi più probabile è che la Rai possa puntare su nuovi volti o su conduttori diversi da quelli attualmente in onda.

Sempre secondo AffariItaliani.it, l’emittente potrebbe realizzare più “numeri zero” dei format in valutazione, così da testarne la resa, il potenziale e l’accoglienza del pubblico. Solo dopo un’analisi completa dei dati sarà possibile scegliere quale programma debutterà ufficialmente nella programmazione della prossima estate.

Quel che è certo è che la l’estate 2026 si prospetta ricca di novità per gli spettatori italiani: la sfida tra Rai e Mediaset si preannuncia accesa, pronta a ravvivarsi proprio con l’arrivo della stagione calda.