Una scossa di terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito Los Angeles nella mattinata di oggi, sabato 28 novembre. Il sisma ha avuto epicentro nell’Oceano Pacifico, davanti alle coste della metropoli californiana, a poca distanza da Manhattan Beach. Dopo la prima scossa sono stati registrati altri movimenti tellurici, con magnitudo inferiore, mentre al momento non vengono segnalati danni rilevanti.

Le immagini trasmesse dalle televisioni americane mostrano alcune conseguenze del terremoto all’interno dell’aeroporto internazionale di Los Angeles, dove si sarebbero verificati episodi di rottura di vetri. Sui social sono stati inoltre pubblicati video che mostrano colonne di fumo alzarsi dalla zona di una raffineria a El Segundo. Le autorità hanno avviato le verifiche per controllare eventuali danni alle infrastrutture e garantire la sicurezza della popolazione.

Terremoto a Los Angeles, magnitudo 5.0: scossa vicino a Manhattan Beach

Secondo i dati dello United States Geological Survey (USGS), il terremoto si è verificato alle 9.30 del mattino, ora locale. L’epicentro è stato individuato nell’Oceano Pacifico, a circa 4 miglia, equivalenti a quasi 6,5 chilometri, a sud-ovest di Manhattan Beach.

La prima scossa, di magnitudo 5.0, è stata seguita da altri movimenti tellurici.

Le successive scosse hanno avuto un’intensità inferiore e non hanno superato la magnitudo 3.5.

Le televisioni statunitensi, tra cui Fox News, hanno mostrato alcune immagini dell’interno dell’aeroporto di Los Angeles, dove il terremoto avrebbe provocato la rottura di alcuni vetri. Al momento, tuttavia, non risultano segnalazioni di danni particolarmente gravi.

Anche sui social network sono circolati diversi filmati realizzati dopo il sisma. Alcuni video pubblicati su X mostrano colonne di fumo levarsi dalla zona di El Segundo, a sud dell’aeroporto internazionale. Le immagini hanno attirato l’attenzione degli utenti, facendo temere possibili conseguenze per gli impianti industriali presenti nell’area.

Vigili del fuoco in modalità terremoto, chiarita la presenza di fumo alla raffineria

Dopo la scossa, il Los Angeles Fire Department ha attivato il protocollo previsto in caso di terremoto. Il dipartimento ha annunciato che il personale di tutte le 106 stazioni dei vigili del fuoco presenti sul territorio è stato coinvolto nelle verifiche.

“In conformità con il protocollo, il Los Angeles Fire Department è ora in modalità terremoto“, si legge nella comunicazione. Gli operatori stanno effettuando controlli strategici via terra, aria e mare, con l’obiettivo di verificare le condizioni delle infrastrutture più importanti e delle aree considerate di interesse.

Le ispezioni riguardano il territorio di competenza del dipartimento, che comprende una superficie di circa 470 miglia quadrate. Si tratta di una misura precauzionale adottata per individuare tempestivamente eventuali problemi provocati dal sisma.

Intanto, è arrivato anche un chiarimento sulle colonne di fumo visibili nei filmati provenienti dalla zona di El Segundo. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di una combustione controllata presso la raffineria Chevron, effettuata per prevenire un’emergenza all’interno dell’impianto. Non si tratterebbe quindi, secondo questa ricostruzione, di un incendio causato direttamente dal terremoto.

Le autorità proseguono con le verifiche sul territorio, mentre resta sotto osservazione la situazione dopo la scossa che ha interessato l’area di Los Angeles.