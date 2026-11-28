Le forze governative yemenite hanno condotto nuovi raid aerei su territori controllati dagli houthi. Secondo le cifre diffuse dal portavoce militare, colonnello Majed al-Nuzaili, nelle 24 ore precedenti il governo ha effettuato 726 attacchi contro le postazioni houthi, e ha sostenuto che 121 tra combattenti e comandanti siano stati uccisi o feriti.

L’offensiva, che il governo chiama «Dawn of Yemen», arriva in una fase di escalation dei combattimenti. La coalizione guidata dall’Arabia Saudita, che sostiene il governo, ha intensificato le operazioni contro gli houthi nei mesi recenti.

Raid su Sanaa, Taiz, Mocha e Bani Matar

Dalla capitale Sanaa, un reporter ha riferito che nella notte più di sei governatorati yemeniti sono stati colpiti dalla coalizione saudita.

A Sanaa, un raid ha colpito una stazione di servizio nel distretto di Tahrir, ferendo 13 persone, tre delle quali in condizioni critiche. Nell’attacco sono state danneggiate anche abitazioni e negozi.

Secondo gli houthi, un secondo attacco aereo nella capitale ha ucciso un uomo e sua moglie nella loro casa. Altri raid hanno colpito una stazione di servizio nel distretto di Bani Matar, alla periferia di Sanaa, la città meridionale di Taiz e la città strategica di Mocha, sulla costa del Mar Rosso, dove è stata colpita una centrale elettrica.

I combattimenti proseguono nelle zone di Ma’rib, al-Jawf, Taiz, Lahij, Shabwah, Midi e al-Dhale, ha dichiarato il portavoce militare.

Vittime civili contestate a Taiz

Media vicini agli houthi riferiscono che un raid aereo saudita ha ucciso 11 civili, in gran parte bambini, a al-Turbah, nel governatorato di Taiz. Le cifre non sono state confermate in modo indipendente e la coalizione non ha commentato.

L’agenzia di stampa governativa Saba riferisce invece che gli attacchi houthi contro postazioni governative a Taiz, sabato, hanno causato la morte di tre civili, tra cui un bambino di 10 anni, e il ferimento di altre tre persone, tra cui un neonato.

Secondo i portavoce della coalizione, un missile houthi lanciato verso la capitale saudita Riyadh è stato intercettato, e gli attacchi houthi contro le posizioni governative lungo il fronte del distretto di al-Masrakh, a sud di Taiz, sono stati respinti. Il portavoce della coalizione, generale di divisione Turki al-Maliki, ha inoltre annunciato l’intercettazione e la distruzione di un missile balistico lanciato dagli houthi verso la regione meridionale del Regno, senza fornire dettagli su luogo, obiettivo o eventuali danni. Il 19 novembre la coalizione aveva già riferito di un altro missile balistico intercettato, e della distruzione di un lanciatore nella provincia yemenita di Saada.

Fame in aumento e tagli agli aiuti

Il conflitto, iniziato nel 2014 quando gli houthi, sostenuti dall’Iran, presero il controllo di Sanaa e di altre parte del Paese, ha prodotto una Crisi umanitaria grave. La ripresa dei combattimenti tra governo e houthi, avvenuta a luglio, è legata anche alle tensioni collegate alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, dopo il collasso di una tregua del 2022.

Le violenze hanno aggravato la situazione, con migliaia di sfollati e prezzi di cibo, carburante e beni di prima necessità in forte aumento. Le organizzazioni umanitarie attribuiscono una parte della crisi anche ai forti tagli agli aiuti da parte di donatori come gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali nell’ultimo anno.

Il Programma alimentare mondiale e la Fao hanno avvertito che lo Yemen è tra i Paesi con il rischio più grave di insicurezza alimentare, e che la fame è destinata a peggiorare nei prossimi sei mesi. Secondo la loro analisi, circa 1,8 milioni di persone nelle aree sotto controllo governativo vivono a livelli di fame di emergenza. Oltre 300mila persone sono state sfollate dall’inizio dell’escalation, soprattutto nelle province di Taiz, Lahij e Aden.

Le due agenzie segnalano anche che l’accerchiamento della città di Taiz, avvenuto a inizio ottobre, ha creato condizioni simili a un assedio. Le aree controllate dagli houthi sono sempre più difficili da raggiungere e da monitorare, e il gruppo trattiene 73 membri dello staff delle Nazioni Unite.