Due tecnici italiani della Rheinmetall sono morti in Kuwait in seguito a un attacco iraniano contro un’infrastruttura strategica. I due civili sarebbero stati coinvolti nella caduta di detriti provocata dall’intercettazione di alcuni droni diretti verso il sito. L’episodio si inserisce in un quadro di crescente tensione in Medio Oriente, con il rischio di una nuova escalation militare nella regione.

La presenza italiana nel Golfo e le tensioni per una possibile escalation militare

Resta da chiarire il contesto preciso in cui si trovavano i due lavoratori. Secondo le prime ipotesi, potrebbero appartenere al contingente di personale militare e civile dispiegato nell’area a partire da marzo, con il compito di contribuire alla sicurezza dei Paesi del Golfo rispetto alle rappresaglie di Teheran e proteggere le infrastrutture energetiche strategiche per gli approvvigionamenti italiani.

In Kuwait è presente anche una batteria contraerea Skynex di Rheinmetall, sistema progettato per contrastare le minacce aeree, compresi i droni.

Intanto, sul fronte diplomatico e militare, il Times of Israel riferisce che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe convocato per la serata il gabinetto di sicurezza. Al centro della riunione ci sarebbero i preparativi di Israele e Stati Uniti in vista di una possibile operazione contro l’Iran.

Parallelamente, l’inviato speciale della Casa Bianca Jared Kushner avrebbe avuto un colloquio telefonico con Netanyahu, sollecitandolo a portare avanti il piano del presidente Donald Trump per la Striscia di Gaza.

Due italiani morti in Kuwait dopo l’attacco dell’Iran: fatali i detriti dei droni

Due cittadini italiani, entrambi tecnici della società tedesca Rheinmetall, hanno perso la vita in Kuwait in seguito a un attacco con droni lanciati dall’Iran contro un’infrastruttura considerata strategica per il Paese. A riferire la notizia è stata l’ANSA, precisando che i due civili sarebbero rimasti coinvolti nelle conseguenze dell’intercettazione dei velivoli senza pilota diretti verso l’obiettivo. In un primo comunicato diffuso su X, l’esercito kuwaitiano aveva denunciato che «La criminale aggressione iraniana ha colpito uno dei siti strategici del Paese». Il portavoce del ministero della Difesa, Saud Abdulaziz Al-Otayan, aveva inoltre spiegato che la caduta di frammenti e detriti aveva inizialmente provocato il ferimento di quattro persone: un cittadino kuwaitiano, due italiani e un pakistano. Successivamente è arrivata la conferma del decesso dei due tecnici italiani.