Verona, 26 nov. (askanews) – “È un’assemblea molto partecipata, di altissimo profilo istituzionale, caratterizzata dalla presenza di tanti ministri, dei governatori e di numerosi colleghi sindaci, ma soprattutto dalla presenza autorevole, ieri, del presidente Mattarella, che ancora una volta ha dimostrato che l’Italia è l’Italia dei campanili, degli 8.000 Comuni. Come ha detto il presidente, dobbiamo garantire parità di trattamento a tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che vivano in una grande o in una piccola realtà, al Nord o al Sud.

È con questo spirito che l’Anci si pone come associazione di tutti gli 8.000 Comuni, in modo particolare oggi di quelli piccoli, che hanno ancora più bisogno di avere un ente come l’Anci che li rappresenta, li difende e porti le loro istanze in tutte le sedi istituzionali, come la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-Città, ma soprattutto attraverso il dialogo continuo con il Governo”.

Lo ha detto Roberto Pella, vicepresidente e membro del Consiglio nazionale dell’ANCI, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.”Noi dobbiamo combattere lo spopolamento, che oggi colpisce fortemente i nostri Comuni. Pensiamo che attualmente il 34% della popolazione viva nelle aree metropolitane – ha proseguito Pella – Questo significa abbandono, significa degrado, significa anche un rischio crescente legato a fenomeni meteorologici che possono creare problemi importanti a monte e, di conseguenza, a valle.

Dobbiamo quindi difendere i piccoli Comuni, dando loro risorse e una capacità gestionale diversa rispetto a quella dei grandi centri, anche attraverso normative differenziate e la possibilità di arricchirla con i servizi intercomunali”.”In questo senso, sicuramente il fatto che ieri il Governo abbia approvato il Testo unico va incontro a queste esigenze, stabilendo regole certe su chi fa cosa e perché – ha sottolineato ancora il vicepresidente dell’ANCI -. Avendo enti superiori, come le province, i piccoli e piccolissimi livelli possono diventare importanti perché enti di confronto su temi come i trasporti, i servizi socioassistenziali, la raccolta dei rifiuti e il sistema idrico. Credo quindi che oggi queste tematiche vengano affrontate molto bene anche nel confronto con i ministri, dove poniamo queste questioni”.