Il clima natalizio è ormai entrato nella quotidianità delle città che si stanno preparando ad addobbare gli angoli più importanti per preannunciare l’arrivo di quella che è forse la festa più importante e sentita dal popolo italiano, tuttavia determinate iniziative, consolidate da secoli di tradizione in Italia assumo nomi diversi da quelli a cui siamo stati sempre abituati, non si sa se lo si fa per non far torto a nessuno o se ci sia la mania di inventare nuove situazioni.

“Albero del dono” eretto a Milano, scoppia la polemica a Palazzo Marino

Sala ha tolto i veli all'”Albero del Dono” questo il nome dell ‘albero di Natale che è stato posizionato in Piazza Duomo, un abete alto 26 metri, posto in uno dei luoghi più importanti della città per simboleggiare l’arrivo delle festività dato che manca meno di un mese.

E’ di nuovo sormontata la polemica rispetto al nome, alcuni parlamentari dell’opposizione hanno subito dichiarato come assurdo averlo chiamato in questo modo, dato che il nome esiste già ed è quello di Albero di Natale, cambiarlo non ha alcun motivo se non quello di rinnegare la propria tradizione.

In particolare su questo punto, chi ha criticato la decisione di Sala si chiede se è rinnegando la propria cultura che si favorisce l’integrazione di persone provenienti da luoghi e culture differenti, la risposta è no e di conseguenza bisognerebbe quanto meno avere dei punti fermi ed il Natale è ovviamente uno di questi.

Albero del Dono, la critica alla capocoordinatrice Dell’acqua

Il tema dell’Albero del Dono ha naturalmente acceso polemiche a Palazzo Marino, in particolare la capocoordinatrice FDI Deborah Dell’Acqua che ha dichiarato che “Il Natale non è una ricorrenza da reinterpretare, l’Albero di Natale ha già un nome. Si abbia almeno il coraggio di utilizzarlo”.

Questa mattina come riporta LiberoQuotidiano è arrivata la replica di Giuseppe Sala, impegnato alla presentazione della mostra “Nel Segno di Leonardo” alle Gallerie d’Italia.

“Io rispondo che è una polemica meschina e anche un po’ ignorante, dichiara Sala, nel 2020 si chiamava Albero del Dono, allora andava bene e adesso no. E’ cambiato il mondo? Poi accusa chi critica l’opera – “Chi critica è cristiano praticante per ergersi a maestro di cos’è il cristianesimo? La signora Dell’Acqua era a messa? Ha da insegnarmi qualcosa sul valore del cristianesimo? Si faccia avanti, venga a trovarmi e ne discutiamo”.

Toni forti da parte del Sindaco che pone dubbi sulla fede altrui ed è aperto, ora più che mai, ad un confronto con l’opposizione.