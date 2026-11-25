Meloni e Anci a Palazzo Chigi: richieste dei sindaci e legge di bilancio

Meloni e Anci a Palazzo Chigi: richieste dei sindaci e legge di bilancio

Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un lungo confronto tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e una delegazione dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), guidata dal presidente Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. La riunione si è tenuta nell’ambito della Conferenza Stato-città e autonomie locali e ha riguardato le richieste dei primi cittadini in vista dell’approvazione della nuova legge di bilancio.

Alla riunione hanno partecipato i ministri Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, Paolo Zangrillo e Orazio Schillaci, insieme ai sottosegretari Tullio Ferrante, Wanda Ferro e Sandra Savino. Per le autonomie locali erano presenti anche il presidente dell’Unione Province d’Italia, Enzo Lattuca, e una delegazione di sindaci e presidenti di Provincia designati dalle rispettive associazioni.

Risorse per bilanci, welfare e sicurezza

Durante la seduta i sindaci hanno chiesto maggiori risorse per garantire la tenuta dei bilanci comunali, messi sotto pressione dall’inflazione e dall’aumento delle spese correnti. Tra le priorità figurano il sostegno per il caro energia, i costi per il personale e il mantenimento dei servizi pubblici essenziali.

Particolare attenzione è stata riservata al welfare e alle fragilità sociali. Anci ha chiesto interventi per potenziare l’assistenza ai minori e il supporto scolastico agli studenti con disabilità, misure per l’emergenza abitativa nelle aree urbane, tra tema casa e sostegno agli affitti, e il rafforzamento della sicurezza nelle città attraverso il sostegno alla polizia locale.

Il condono edilizio e la posizione dei Comuni

Sull’ipotesi di un eventuale condono edilizio, Manfredi ha mantenuto una linea prudente. Secondo quanto riferito, i Comuni valuteranno la questione ed esprimeranno una posizione ufficiale solo se sarà presentato un testo concreto. Il dialogo tra esecutivo ed enti locali proseguirà sul piano tecnico per verificarne la fattibilità.

Manfredi ha affermato: “Sul condono ne ho sentite talmente tante… La nostra posizione la esprimeremo nel momento in cui sapremo qual è la proposta reale”. Ha aggiunto: “È chiaro che non possiamo far ricadere sui comuni problemi decennali e non hanno trovato una risposta nelle procedure fino a oggi obbligate”.

Il clima del tavolo e le aperture del governo

Al termine del vertice Manfredi ha definito il colloquio “molto lungo, approfondito e produttivo”. Ha riferito che la premier ha detto che “valuterà tutte le opportunità che ci potranno essere e poi ci confronteremo per le vie brevi per cercare di trovare la soluzione migliore”. Secondo il presidente di Anci, i margini “ce ne sono” e “è stata data disponibilità” alle richieste dei sindaci.

Anche Palazzo Chigi, in una nota, ha indicato tra le priorità segnalate dalle autonomie locali le risorse per l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità, il trasporto pubblico locale e le politiche abitative. Il governo ha ricordato gli stanziamenti già garantiti negli ultimi anni e ha dichiarato la disponibilità a verificare, durante l’esame parlamentare del disegno di legge di bilancio, possibili spazi di manovra.

La riunione ha inoltre toccato la riforma del Testo Unico Enti Locali, in via di definizione per l’esame in Consiglio dei ministri, a cui seguirà il dibattito in Parlamento. Sarà quindi il percorso della legge di bilancio a mostrare se le aperture emerse al tavolo si tradurranno in risorse per i Comuni.