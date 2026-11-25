L’assemblea dei delegati della Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili (Cnpr), presieduta da Luigi Pagliuca, ha approvato l’assestamento del preventivo 2026, il bilancio di previsione 2027 e il bilancio tecnico al 31 dicembre 2025. I conti riguardano la gestione previdenziale di una delle Casse private dei professionisti e il loro esito incide sulla tenuta del sistema pensionistico dei commercialisti e degli esperti contabili.

Il risultato 2026 dopo svalutazioni e accantonamenti

L’assestamento 2026 registra ricavi della produzione tipica per 531,7 milioni di euro e un avanzo di 29,4 milioni. Il risultato è al netto di svalutazioni dei crediti per 42,65 milioni, di un accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli e di rettifiche delle attività finanziarie per 7,7 milioni.

Le prestazioni istituzionali sono stimate in 321,4 milioni. L’avanzo, pari a poco più del cinque per cento dei ricavi, dipende quindi in buona parte dalla gestione del patrimonio e dalla qualità dei crediti.

Il 2027 e l’avanzo previsto di 47,1 milioni

Per il 2027 la Cnpr prevede ricavi della produzione tipica per 540,3 milioni e un avanzo economico di 47,1 milioni.

Il bilancio conferma l’accantonamento di 40 milioni al fondo oscillazione titoli, lo strumento con cui la Cassa assorbe le variazioni di valore dei titoli in portafoglio.

Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore l’aumento dell’aliquota minima del contributo soggettivo, che incide direttamente sulle entrate della Cassa.

Sostenibilità del sistema e rapporto con i mercati finanziari

Il bilancio tecnico al 31 dicembre 2025, elaborato su ipotesi prudenziali, conferma la sostenibilità del sistema nel periodo oggetto di vigilanza. L’indicatore di garanzia, cioè il rapporto tra patrimonio e cinque annualità di prestazioni, resta superiore all’unità per l’intero orizzonte cinquantennale.

La Cassa ha programmato nuovi investimenti mobiliari finanziati con risorse interne, senza ricorso a finanziamenti esterni. Prosegue inoltre la riduzione della componente immobiliare, accompagnata da una maggiore diversificazione del patrimonio. Il legame con i mercati finanziari passa quindi per il fondo oscillazione titoli e per la scelta degli investimenti, mentre il peso dei crediti svalutati resta una voce da monitorare.

In apertura dei lavori i delegati hanno preso atto del decreto interministeriale, firmato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle finanze, sul nuovo statuto della Cnpr.

Il test dei conti sarà il 2027, primo anno con le nuove aliquote contributive e con un avanzo previsto più alto di quello del 2026.