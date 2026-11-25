L'intelligenza artificiale rende più credibili messaggi e deepfake. I dati sugli attacchi alle aziende italiane e le strategie di difesa, mentre l'ONU ha adottato la prima convenzione globale sul cybercrime.

Il cybercrime colpisce sempre meno le macchine e sempre più le persone. Lo sostiene Antonio Forzieri, Cybersecurity Strategy Director di WindTre Business: i criminali puntano sull’hardware più vulnerabile e complesso da aggiornare con una patch, il cervello umano. L’intelligenza artificiale amplifica il fenomeno con messaggi credibili, deepfake, malware automatizzati e campagne su larga scala.

Una premessa sul materiale disponibile: i dati qui raccolti riguardano le minacce e le difese aziendali. Non contengono un tutorial tecnico su strumenti open source per analizzare audio e video, né indicazioni sulle allerte social. Qui si riportano solo i fatti verificati.

I numeri degli attacchi alle aziende italiane

L’Osservatorio Cybersecurity del Politecnico di Milano rileva che il 96% dei Chief Information Security Officer ritiene le maggiori vulnerabilità riconducibili al fattore umano.

Nel 2025 le aziende italiane hanno investito 2,78 miliardi di euro in cyber security. Oltre il 70% dichiara comunque di aver subìto almeno un attacco.

Una password debole, una mail di phishing ben scritta o una credenziale rubata bastano spesso ad aprire la porta a ransomware, furti di dati o blocchi operativi. Secondo Forzieri, la maggior parte dei criminali accede ai sistemi con credenziali deboli, di default, rubate o compromesse.

Il caso di Marco e il typosquatting

WindTre Business propone un esempio. Marco, dipendente dell’ufficio contabilità, riceve un’email che sembra inviata dal direttore finanziario. Il messaggio chiede di chiudere entro un’ora il pagamento a un nuovo fornitore di logistica, usando nuove coordinate bancarie.

Marco esegue il bonifico senza notare che l’indirizzo del mittente è alterato: nel dominio manca il puntino sulla i. Con questa tecnica di typosquatting gli hacker incassano su un conto estero controllato dai truffatori. Il segnale tipico è l’urgenza unita alla richiesta di cambiare i dati di pagamento.

Come l’AI cambia l’equilibrio tra attacco e difesa

Forzieri afferma che «Il cybercrime sta sempre più privilegiando gli attacchi alle identità digitali, vista la minor resistenza che trovano sul campo». Sull’AI aggiunge che «L‘intelligenza artificiale democratizza gli attacchi cyber, rendendo la barriera all’ingresso decisamente meno proibitiva, facendo proliferare minacce che molte organizzazioni non sono ancora pronte a gestire.»

Il quadro delle minacce comprende quattro categorie di attaccanti. Tra gli opportunisti, gli script kiddie, i numeri sono alti: a marzo l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha censito 6.192 nuove Cve, 1.300 in più rispetto a febbraio. Seguono gli attivisti, tra cui il gruppo NoName57, attribuito alla Russia e protagonista di attacchi Ddos in Europa.

OT e risposta di WindTre Business

Un fronte esposto è l’OT, la tecnologia operativa di impianti e infrastrutture critiche. Il rischio nasce da reti poco segmentate, sistemi legacy e infrastrutture progettate senza gli standard attuali. Le conseguenze possono essere blocchi produttivi e fermo impianti.

WindTre Business combina formazione del personale, protezione delle identità digitali, monitoraggio delle minacce e sicurezza OT. Con Rad, società acquisita nel 2023, usa l’AI nei Security Operation Center per rilevare e classificare gli attacchi in tempo reale, con supervisione umana nei processi più critici. Per le Pmi ha sviluppato Cyber Pilot, una piattaforma che indica il livello di esposizione, individua le vulnerabilità e guida protezione e risposta agli incidenti.

La Convenzione ONU sul cybercrime

Il 24 dicembre 2024 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso, con la risoluzione 79/243, la prima Convenzione globale contro la criminalità informatica. Ha 9 capitoli e 68 articoli. Prevede la criminalizzazione di accesso illegale, intercettazione e manipolazione dei dati, oltre a reati contro la persona come la diffusione non consensuale di immagini intime.

Il testo disciplina anche giurisdizione, prove digitali e cooperazione internazionale, con una rete di punti di contatto attiva senza interruzioni. Il quinto capitolo, dedicato alla cooperazione, ne è il cuore operativo. Per privati e piccole imprese, intanto, la verifica del mittente e la conferma per altro canale delle richieste di pagamento restano il primo controllo praticabile.