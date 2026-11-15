I 500 milioni per la sanità nella manovra 2027 non bastano, secondo la Conferenza delle Regioni. La proposta è spostare sul Fondo sanitario i fondi dei voucher per gli over 75.

Nella manovra 2027, la sanità riceve uno stanziamento di 500 milioni di euro. Massimo Fabi, coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni, considera questa somma palesemente insufficiente e chiede risorse più consistenti.

Perché le Regioni non possono coprire la differenza

Fabi esclude che il sostegno possa arrivare da contributi regionali.

Le Regioni, afferma, sono già allo stremo, quindi un aumento a carico dei loro bilanci non è praticabile.

La proposta: il Fondo sanitario al posto dei voucher

Per trovare le risorse mancanti, Fabi suggerisce di utilizzare i 1,6 miliardi previsti per il voucher destinato agli over 75, pensato per l’acquisto di prestazioni sanitarie. Secondo il coordinatore, questo strumento finirebbe per alimentare la sanità privata.

Riconvertire quello stanziamento e destinarlo al Fondo sanitario sarebbe, a suo giudizio, una soluzione valida e un importante segnale politico. Le somme resterebbero così nel sistema pubblico.