Giuseppe Conte, presidente del M5S, ha affrontato in più occasioni i temi della spesa militare, della manovra e del rapporto con le altre forze di opposizione. Le sue dichiarazioni sono arrivate da un presidio, da un’intervista e da un incontro pubblico a Perugia.

Dal presidio dei precari alla difesa

Davanti a Montecitorio, durante il presidio dei ricercatori precari, Conte ha denunciato che si trovano 7 miliardi per gli F35 e 14 miliardi per le armi, mentre per la ricerca ci sono solo tagli.

Sull’aumento delle spese per la difesa ha poi precisato che la cybersicurezza è un tema diverso: con nuovi caccia non si colpiscono gli hacker, ha detto, e non ci si può far prendere in giro.

Perugia: il teatro Pavone e la manovra

Al teatro Pavone di Perugia, esaurito, l’iniziativa del M5S contro il riarmo ha visto gli interventi della sindaca Vittoria Ferdinandi e della governatrice Stefania Proietti, che ha riconosciuto il ruolo di Conte per i fondi del Pnrr.

Conte ha attaccato il governo Meloni sul costo della vita e sulle tasse, chiedendo di recuperare risorse dal riarmo per scuola, pensioni e sanità. Ha ricordato che il 40% degli stanziamenti previsti dal governo va alla sanità privata. Sulle correzioni alla manovra ha detto che occorre vedere cosa sarà approvato in Parlamento.

Il salario minimo e la clausola di salvaguardia

A Perugia Conte ha risposto ai giornalisti sul salario minimo: serve una clausola di salvaguardia che impedisca paghe sotto la soglia di dignità, anche nel rispetto dei contratti collettivi.

Alleanze e Atreju

Sull’ipotesi di un accordo nel campo progressista tra Palazzo Chigi e il Quirinale, rilanciata da Rocco Casalino, Conte ha risposto che la cosa non sta né in cielo né in terra. Sugli aiuti militari all’Ucraina ha detto che la questione è affidata ai tavoli, e che il M5S cerca una sintesi fino all’ultimo. Alla festa di Atreju, ha spiegato, ci è andato in altri anni e ci andrà anche quest’anno, perché parlare anche a quel pubblico è importante.