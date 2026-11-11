Una richiesta di soldi da parte di un conoscente, dietro cui si nasconde un account compromesso: come funziona il nuovo raggiro su WhatsApp e quali sono i segnali da non sottovalutare.

Un messaggio su WhatsApp da parte di un amico o un familiare, una richiesta urgente di denaro e la promessa di restituire tutto in breve tempo. Dietro quella che sembra una normale richiesta d’aiuto potrebbe nascondersi una nuova truffa informatica, che sfrutta gli account compromessi per ingannare i contatti in rubrica. A lanciare l’allarme è la Polizia Postale, che invita gli utenti a prestare attenzione e a verificare sempre l’identità di chi chiede soldi, anche quando il messaggio arriva da una persona fidata.

Allarme per la nuova truffa via Whatsapp: “Mi faresti un enorme favore?”

Una richiesta d’aiuto apparentemente innocua, inviata da un amico o da un familiare, può nascondere una nuova e insidiosa truffa su WhatsApp. A renderla particolarmente difficile da individuare è il fatto che i messaggi sembrano provenire da persone conosciute e possono comparire persino all’interno di conversazioni già esistenti.

Il truffatore, infatti, sfrutta un account compromesso per fingersi il legittimo proprietario e conquistare la fiducia dei destinatari.

Il copione è semplice: arriva un messaggio che racconta un presunto problema con la carta di credito o il conto corrente, accompagnato da una richiesta urgente di denaro. Tra le frasi utilizzate compare: «Mi faresti un favore enorme? Ho sforato il limite e non mi fa partire un bonifico da X euro.

Riusciresti ad anticiparlo tu istantaneo?». Alla vittima viene quindi chiesto di effettuare un bonifico, fornendo l’IBAN del destinatario, oppure di ricaricare una carta prepagata come Postepay. Tra le cifre segnalate ci sono richieste da 318 euro, ma anche importi superiori ai mille euro. Persino chiedendo conferma dell’identità, il presunto amico potrebbe rispondere: «Sì, sono io», continuando a insistere per ottenere il denaro.

L’allarme della Polizia Postale: come difendersi dalla nuova truffa WhatsApp

La Polizia Postale ha segnalato una nuova campagna di raggiri che coinvolge diversi utenti in Italia. Le segnalazioni riguardano anche dispositivi Apple con versioni non aggiornate di iOS e WhatsApp. I criminali potrebbero sfruttare alcune vulnerabilità dei software per accedere agli account e inviare messaggi ai contatti in rubrica, senza che il proprietario debba necessariamente cliccare su link sospetti o inserire le proprie credenziali. Si tratta di una modalità particolarmente insidiosa perché chi subisce l’attacco potrebbe non accorgersi immediatamente della compromissione.

Per evitare di cadere nella trappola, è importante non fidarsi delle richieste di denaro ricevute in chat, anche quando sembrano provenire da persone conosciute. In caso di dubbi, bisogna interrompere la conversazione e contattare direttamente l’interessato con una telefonata, senza proseguire lo scambio di messaggi.

Se si sospetta che il proprio account sia stato violato, occorre avvisare immediatamente amici e familiari attraverso un altro canale, affinché ignorino eventuali richieste sospette. È inoltre necessario controllare la sezione «Dispositivi collegati» di WhatsApp e scollegare quelli che non si riconoscono. Tra le altre precauzioni indicate ci sono il backup delle chat, la reinstallazione dell’applicazione e l’aggiornamento di iOS all’ultima versione disponibile. Infine, è fondamentale non condividere mai con nessuno PIN, password e codici di verifica e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.