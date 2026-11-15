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Incidente statale 107 San Fili: cinque morti nella galleria Fiego

Incidente statale 107 San Fili: cinque morti nella galleria Fiego

Due auto si scontrano frontalmente nella galleria Fiego, a San Fili: cinque persone perdono la vita.

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Nel primo pomeriggio di sabato 14 novembre, una collisione frontale ha coinvolto due automobili all’interno della galleria Fiego, lungo la Statale 107, nel territorio di San Fili, a pochi chilometri da Cosenza. Il tratto, lungo circa 400 metri e in curva, è rimasto teatro di uno scontro che ha lasciato cinque vittime, tutti gli occupanti dei due veicoli.

Le cause dell’accaduto non sono ancora state accertate.

L’impatto e i soccorsi

Una Opel Mokka guidata da una donna di 82 anni, Anna Caterina Pollacci, si è scontrata con una Jaguar su cui viaggiavano quattro persone. L’urto è stato molto violento: sono morti sul colpo l’imprenditore Alfredo Spizzirri, di 50 anni, e le tre donne anziane a bordo, la madre e la zia dell’uomo, Annamaria Sicilia e Carmela Sicilia, rispettivamente di 84 e 86 anni.

I vigili del fuoco hanno estratto i corpi dalle lamiere, mentre il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

La compagna dell’imprenditore, Barbara Beltrano, di 44 anni, è stata estratta in condizioni gravissime e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. I medici hanno tentato di salvarla, ma dopo circa quattro ore dal ricovero le lesioni si sono rivelate fatali.

Rilievi e viabilità

I carabinieri del Nucleo radiomobile del Comando provinciale di Cosenza hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Sul posto anche i tecnici di Anas, che hanno deviato il traffico e ripristinato la carreggiata. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e riaperta verso le 18.

Spizzirri gestiva un’impresa di costruzioni e un bed and breakfast nel capoluogo, ed era conosciuto nell’area di Rende e Cosenza.

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