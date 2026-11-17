Apple esclude un attacco hacker dietro i disservizi di iCloud e App Store. Intanto quasi 200 siti, tra cui BBC e CNN, finiscono nel mirino.

Nelle ultime ore il mondo digitale è stato interessato da una serie di problemi che hanno coinvolto importanti piattaforme tecnologiche e numerosi siti web. Da una parte, diversi servizi di Apple sono rimasti fuori uso per alcune ore, creando disagi a migliaia di utenti. Dall’altra, è stato individuato un attacco informatico su larga scala che avrebbe coinvolto quasi 200 siti molto conosciuti, tra cui CNN, BBC, IKEA, Air France, Zoom e Salesforce.

Nonostante la coincidenza temporale, i due episodi non sarebbero collegati. Apple ha infatti chiarito che i malfunzionamenti registrati sulle proprie piattaforme sono stati causati da un problema tecnico interno e non da un attacco informatico. Il guasto, secondo quanto riportato da Bloomberg e dalla stessa azienda, sarebbe legato a un aggiornamento dei sistemi.

La vicenda del cyberattacco riguarda invece una vulnerabilità individuata in una piattaforma utilizzata da numerose aziende per gestire e personalizzare i propri siti.

Gli hacker avrebbero sfruttato questa falla per inserire un codice malevolo, con l’obiettivo di sottrarre informazioni finanziarie agli utenti.

Apple, problemi per iCloud, App Store e Apple Pay: escluso un attacco hacker

I disservizi che hanno interessato Apple hanno coinvolto alcuni dei servizi più utilizzati dell’azienda. Per diverse ore, migliaia di persone negli Stati Uniti e in altri Paesi hanno avuto difficoltà ad accedere a piattaforme e strumenti fondamentali.

Tra i servizi interessati figurano iCloud, App Store, Apple Music, AppleCare e Apple Pay. In alcuni casi gli utenti non riuscivano ad accedere ai propri account, mentre in altri si sono verificati problemi con le procedure di pagamento e con le funzionalità delle applicazioni.

La situazione ha alimentato preoccupazioni, soprattutto perché i malfunzionamenti si sono verificati mentre circolavano notizie su un importante attacco informatico internazionale. Apple ha però escluso qualsiasi collegamento tra i due episodi.

Il problema sarebbe stato provocato da un aggiornamento interno che ha generato un malfunzionamento nei sistemi dell’azienda. Non ci sarebbero quindi elementi per attribuire il blocco all’intervento di pirati informatici.

La distinzione è importante: il guasto di Apple riguarda il funzionamento delle sue piattaforme, mentre il cyberattacco segnalato nelle stesse ore avrebbe sfruttato una vulnerabilità presente in un servizio esterno utilizzato da numerose aziende.

Cyberattacco a quasi 200 siti: coinvolti CNN, BBC, IKEA e Zoom

Ben più ampia la portata dell’attacco informatico che ha interessato quasi 200 siti web tra i più visitati al mondo. Nell’elenco delle realtà coinvolte figurano nomi importanti come CNN, BBC, IKEA, Air France, Zoom e Salesforce.

Secondo le informazioni emerse, gli hacker avrebbero sfruttato una vulnerabilità nei sistemi di Optimizely, una piattaforma utilizzata dalle aziende per personalizzare i contenuti e l’esperienza di navigazione degli utenti.

Attraverso questa falla, gli aggressori sarebbero riusciti a inserire nei siti un codice malevolo. Il suo obiettivo sarebbe stato quello di raccogliere informazioni sensibili, tra cui dati finanziari, numeri delle carte di credito e informazioni relative alle criptovalute.

L’aspetto più preoccupante riguarda il modo in cui sarebbe stato possibile cadere nella trappola. Gli utenti non avrebbero dovuto cliccare su link sospetti o scaricare programmi sconosciut i: sarebbe bastato visitare uno dei siti compromessi per rischiare di esporre il proprio dispositivo al codice dannoso.

Optimizely ha confermato di aver individuato l’incidente e di aver circoscritto la vulnerabilità. Resta comunque importante prestare attenzione alle comunicazioni relative a eventuali dati sottratti e verificare la presenza di attività sospette sui propri strumenti di pagamento.

Una serie di disservizi che coinvolge anche banche e trasporti

I due episodi si inseriscono in una fase caratterizzata da numerosi problemi che, negli ultimi giorni, hanno interessato servizi digitali e infrastrutture importanti.

Tra i casi segnalati ci sono i malfunzionamenti che hanno coinvolto Microsoft e Gmail, oltre ai disservizi registrati nel sistema di controllo del traffico aereo statunitense e in alcune compagnie aeree.

Anche il settore bancario americano è stato interessato da problemi tecnici. Tra gli istituti che hanno registrato difficoltà figurano Chase Bank, Bank of America e Wells Fargo, con numerosi utenti che hanno segnalato problemi nell’accesso ai servizi online e nella gestione delle operazioni.

La contemporaneità di questi episodi ha alimentato il timore di un problema più ampio alla sicurezza e alla stabilità dei sistemi digitali. Tuttavia, non ci sono elementi per ricondurre tutti i disservizi a un’unica causa o per stabilire un collegamento tra gli incidenti.

La vicenda di Apple, in particolare, è stata ricondotta a un guasto interno, mentre l’attacco ai siti web avrebbe sfruttato una specifica vulnerabilità di Optimizely. Due situazioni distinte, che mostrano quanto possano essere diversi i problemi che colpiscono quotidianamente servizi e piattaforme utilizzati da milioni di persone.