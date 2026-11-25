Una perturbazione atlantica porta pioggia, temporali e vento forte sull'Italia, con allerta arancione in alcune zone di Emilia-Romagna e Lazio.

Mercoledì 25 novembre l’Italia è interessata da un’allerta per maltempo. Una perturbazione di origine atlantica porta sulla Penisola precipitazioni diffuse e una decisa intensificazione della ventilazione, a partire dalla giornata. Le piogge, anche a carattere temporalesco, interesseranno gran parte del territorio e saranno localmente intense, in particolare lungo le regioni del versante tirrenico.

L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso, d’intesa con le regioni coinvolte, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche, che sono riportate in una sintesi nazionale nel bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento.

Alle regioni spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali e sulle criticità specifiche dei singoli territori sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile.

Le zone interessate dalle allerte

L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Campania e sulle zone occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento.

Per la giornata di mercoledì 25 novembre è stata valutata un’allerta arancione su parte di Emilia-Romagna e Lazio. È stata inoltre valutata un’allerta gialla in Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo, sui restanti settori del Lazio e sull’intero territorio di Umbria, Campania e Molise.

Aggiornamenti e comportamento da tenere

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato ogni giorno in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni. Il Dipartimento segue la situazione in contatto con le strutture territoriali di protezione civile.

Chi vuole consultare il quadro aggiornato può farlo sul sito del Dipartimento della Protezione Civile , dove sono disponibili anche le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.