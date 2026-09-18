L’estate sta lasciando spazio all’autunno e, con lei, l’afa si è attenuata. Il bollettino del Ministero della Salute ha pubblicato l’ultimo aggiornamento, confermando una condizione di stabilità su tutto il territorio nazionale.

Rischio zero per le 27 città monitorate fino al 19 settembre

Secondo le ultime valutazioni, le 27 città controllate dall’ente sanitario risultano tutte in colore verde cioè a rischio zero per la salute.

Questo stato è valido fino a sabato 19 settembre segnando la fine di un periodo in cui molte zone erano contrassegnate da avvisi rosso e arancione. Il risultato è il frutto di un calo prolungato delle temperature e della diminuzione delle ondate di calore che avevano alarmato le autorità.

Previsioni per il weekend: instabilità al Centro-Sud e miglioramento al Nord

Il venerdì 18 settembre si prevede un clima mite ma con instabilità sul Centro, sul Nord-ovest, sulle Alpi e su parte dell’Italia meridionale. Le previsioni indicano la presenza di nuvole e possibili rovesci, soprattutto nelle zone costiere tirreniche e in Sardegna.

Il sabato 19 settembre la giornata inizia con nuvolosità e possibili temporali localizzati lungo le coste centrali del Tirreno, in Sardegna e nella Sicilia occidentale.

Nel pomeriggio l’instabilità si estende in maniera sparsa su Romagna, gran parte del Centro, l’entroterra del Sud e le aree tirreniche delle Isole. Al Nord al contrario, l’alta pressione si rafforza, portando ampie schiarite e temperature lievemente più alte.

Domani, domenica 20 settembre il quadro migliora soprattutto al Centro-Nord, dove il cielo sarà prevalentemente sereno. Nel Nord si potranno osservare solo velature, più marcate sulle Alpi centro-orientali. Al Sud e in Sicilia persisterà una residua instabilità, con la possibilità di temporali isolati, soprattutto nel nord dell’isola.

Verso la settimana successiva: l’anticiclone si consolida

Per lunedì 21 settembre le previsioni indicano la presenza di qualche pioggia in Sicilia e Sardegna, mentre il resto del paese godrà di cielo limpido. Già da domenica 21 (indicata anche come 21 settembre) si prevede un ritorno dell’alta pressione al Nord, accompagnato da più ore di sole.

Il martedì 22 Settembre potrebbe comunque registrare piogge isolate sul Centro-Sud a causa di infiltrazioni fresche in quota che si svilupperanno sul lato orientale del nucleo anticiclonico. Tuttavia, l’effetto dominante sarà quello di un clima stabile e soleggiato, con temperature che tenderanno a risalire gradualmente verso valori più miti, tipici di fine settembre.

Nel resto della settimana l’anticiclone dovrebbe mantenere la sua influenza sul bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di tempo più prevedibili e favorevoli per le attività all’aperto. Rimane comunque consigliato monitorare eventuali evoluzioni, soprattutto nelle zone più a rischio di brevi ma intensi temporali localizzati.