Previsioni meteo, cosa ci aspetta nel prossimo weekend? Sabato 20 e domenica 21 settembre sarà un fine settimana da trauma! Scopriamo subito le ultimissime previsioni.

Meteo, le previsioni per il weekend del 20 e 21 settembre

Cosa ci aspetta questo weekend? Sarà un fine settimana davvero particolare quello di sabato 20 e domenica 21 settembre.

Le due giornate provocheranno un doppio trauma meteorologico, prima il gran caldo e poi, una violenta perturbazione.

Torna l’anticiclone africano

Primo trauma meteorologico sarà il ritorno del gran caldo. L’anticiclone africano è tornato ad avanzare e si appresta, nelle prossime ore, ad estendersi ulteriormente verso l’Europa centro-meridionale, abbracciando totalmente anche il nostro Paese raggiungendo il culmine nel fine settimana.

Sabato e domenica saranno segnate da bel tempo e sole, da Nord a Sud, con qualche nube sparsa nel pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici. Il gran caldo si farà sentire un po’ ovunque. Le temperature, già nelle prossime ore, continueranno a salire, raggiungendo il picco nel fine settimana.

Picco di caldo al Sud e sulle Isole

Al Sud e sulle Isole maggiori, in particolare la Sicilia, si registreranno i valori massimi fino a 35°C, con punte addirittura superiori nelle zone interne e più lontane dalla costa.

Anche le regioni centrali avvertiranno il caldo: Toscana, Umbria, Lazio e le vallate tra Marche e Abruzzo raggiungeranno i 33-34°C. Infine, l’ondata di caldo non risparmierà nemmeno il Nord: nella Valle Padana, da Torino a Milano, passando per Bologna e Verona, il bel tempo spingerà le temperature sopra i 30°C, con punte fino a 32°C nei fondovalle alpini e nelle aree urbanizzate.

Arriva la perturbazione

Ecco, poi, un altro trauma meteorologico subito dopo il weekend di forte caldo. Già da domenica sera arriverà su tutta l’Italia una violenta perturbazione, determinando un vero shock, sia dal punto di vista climatico, sia da quello meteorologico.

Subito dopo il weekend di caldo, si passerà velocemente dall’estate all’autunno, tra l’altro proprio in concomitanza con il cambio stagionale previsto dall’Equinozio! Si prospetta una vera e propria tempesta equinoziale che potrebbe mettere fine definitivamente, all’estate.