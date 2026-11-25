Donald Trump apre alla possibilità di concedere la grazia a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, pur ritenendo che probabilmente non sarà necessario. Nel frattempo, il manager rompe il silenzio e si scusa pubblicamente con i dipendenti per gli errori commessi, ammettendo le proprie responsabilità e raccontando di aver intrapreso un percorso di terapia.

In vista dell’audizione al Congresso, prevista per la prossima settimana, il caso continua a far discutere.

Trump apre alla grazia per Jensen Huang: “È sempre un’opzione, ma non credo sarà necessaria”

Donald Trump non esclude la possibilità di concedere la grazia a Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, anche se ritiene che difficilmente si arriverà a una situazione in cui sarà necessario intervenire.

A riferirlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti nel corso di un’intervista rilasciata al New York Post, durante la quale ha commentato anche la prossima audizione del manager davanti al Congresso, in programma la prossima settimana.

“E’ sempre un’opzione, ma non credo sarà necessaria”, ha dichiarato il tycoon, lasciando aperta la porta a un eventuale provvedimento.

Trump ha poi invitato il numero uno di Nvidia a collaborare con i parlamentari e a fornire una ricostruzione sincera dei fatti. “Non credo che debba avvalersi del Quinto Emendamento. Penso che la sua sia una storia interessante per l’opinione pubblica”, ha spiegato il presidente, aggiungendo: “Vorrei semplicemente che dicesse la verità”. L’attenzione è dunque rivolta all’intervento di Huang davanti ai rappresentanti del Congresso, un appuntamento che potrebbe contribuire a chiarire ulteriormente la vicenda.

Le scuse ai dipendenti e il ritorno alla guida di Nvidia: “Ho commesso errori terribili”

Nel frattempo, Jensen Huang ha affrontato direttamente i dipendenti dell’azienda durante una riunione interna, raccontando anche il percorso personale intrapreso dopo quanto accaduto. L’amministratore delegato ha rivelato di aver iniziato un percorso terapeutico, al quale dedica ogni giorno un’ora e mezza, e si è assunto la responsabilità delle proprie azioni. “Ho commesso errori terribili. Sono stato infedele a Lori, ho ferito i miei figli e, naturalmente, ho ferito tutti voi”, ha ammesso davanti al personale, riconoscendo che la violazione del codice di condotta aziendale è stata “inaccettabile”. Huang ha descritto il confronto con i collaboratori come uno degli appuntamenti più difficili della sua carriera, precisando che ancora più doloroso è stato parlare con la moglie.

Le scuse erano arrivate già il giorno precedente, quando il manager aveva espresso il proprio rammarico per le conseguenze della vicenda sui lavoratori: “Profondamente dispiaciuto per avervi fatto passare tutto questo”. In quell’occasione aveva anche promesso un cambiamento nel suo modo di guidare il gruppo: “Questa volta sarò un amministratore delegato migliore”. Huang ha inoltre voluto chiarire le circostanze del suo reintegro, respingendo le indiscrezioni secondo cui Trump avrebbe esercitato pressioni sul consiglio di amministrazione per favorirne il ritorno.

La ricostruzione, secondo il CEO, è “completamente falsa”: la decisione sarebbe stata assunta autonomamente dal cda dopo aver “valutato la situazione nel suo complesso” e “raccolto i fatti”. Durante il confronto con i dipendenti ha anche escluso che il reintegro sia stato favorito dal suo status di tech bro, ovvero dalla sua posizione di rilievo nel mondo della tecnologia.