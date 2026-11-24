Martedì il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l’Ucraina di continuare a colpire le raffinerie di petrolio russe, nonostante le richieste del presidente statunitense donald trump di fermare gli attacchi. Putin ha annunciato che Mosca risponderà.

Le dichiarazioni di Putin al Cremlino

Parlando a una riunione con funzionari di governo e dirigenti del settore petrolifero al Cremlino, Putin ha sostenuto che Kiev ignora il consiglio di Washington.

Ha affermato che le misure di ritorsione da parte russa sono inevitabili e ha chiesto misure di sicurezza aggiuntive per gli impianti energetici.

Putin ha detto anche che il mercato interno dei carburanti resta difficile, ma i prezzi della benzina si sono stabilizzati dopo il picco di ottobre.

Raffinerie ferme, limiti alla vendita di carburante

Secondo stime di due fonti del settore, gli attacchi con droni ucraini hanno ridotto del 45% i volumi complessivi di greggio lavorati dalle raffinerie russe dalla fine di ottobre.

Diverse regioni russe hanno introdotto limiti alla vendita al dettaglio di benzina e gasolio dopo la nuova ondata di attacchi alle raffinerie, secondo media locali e autorità.

Kiev sostiene che smetterà di colpire obiettivi energetici russi solo se Mosca farà lo stesso. Gli attacchi ucraini erano diminuiti dopo la dichiarazione di Trump, a metà ottobre, di un cessate il fuoco energetico, ma sono ripresi dalla fine del mese scorso.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, scrivendo su X, ha detto che Putin potrebbe fermare gli attacchi alle raffinerie ponendo fine alla guerra, che dura da quattro anni e mezzo. Sybiha ha anche accusato Putin di prestare scarsa attenzione alle crescenti perdite russe sul campo.

Gas naturale liquefatto verso l’Europa

L’Unione Europea ha deciso di smettere di acquistare gas naturale liquefatto russo trasportato via mare a partire dal 1° gennaio. Le forniture russe di GNL all’Europa hanno però raggiunto circa 13,7 milioni di tonnellate l’anno scorso.

Secondo dati preliminari di LSEG, nei primi dieci mesi di quest’anno le esportazioni russe di GNL verso l’Europa sono aumentate di circa il 6,3% su base annua, per un totale di 11,8 milioni di tonnellate.

Putin ha sostenuto che gli sforzi europei per limitare le esportazioni energetiche russe si sono ritorti contro Bruxelles, perché Mosca ha ampliato i mercati di vendita e usa sempre più la Rotta del Mare del Nord lungo le coste artiche.

Il prossimo passaggio fissato è il 1° gennaio, data in cui il divieto europeo sugli acquisti di GNL russo via mare entrerà in vigore.