Possibile svolta sul caso della piccola Madeline McCann, la bimba sparita nel nulla in Portogallo nel 2007: Brueckner avrebbe confessato a un ex compagno di cella di aver ucciso una bambina bionda. I dettagli.

Scomparsa di Madeline MacCann, possibile svolta?

Era il 3 maggio del 2007 a Praia Da Luz, in Portogallo, quando Madeline MacCann, 3 anni, è sparita nel nulla.

Dalle indagini e dalle ricerche, il principale sospettato è Christian Brueckner, cittadino tedesco, il quale è stato scarcerato nel 2025, ma che non è mai stato formalmente accusato per la sparizione della bimba e che era in carcere per un altro reato. Brueckner ha sempre negato il suo coinvolgimento, e ora avrebbe rivelato che un sue ex compagno di cella gli avrebbe confessato di aver ucciso una bambina bionda.

Madeline MacCann, possibile svolta? La confessione choc di un ex compagni di cella di Brueckner

Nelle ultime ore è emersa una nuova rivelazione circa il caso della scomparsa di Madeline MacCann. Nel 2024, un ex compagno di prigione di Christian Brueckner, Laurentiu Codin, avrebbe detto al BKA, ovvero l’equivalente tedesco dell’FBI, che nel 2019 l’uomo gli confessò di aver rapito e ucciso una bambina bionda.

A riportare la notizia il Daily Mail, che specifica anche che la polizia aveva identificato Brueckner come principale sospettato un anno prima della presunta confessione a Codin. Sempre secondo quando di legge sul Daily, Codine avrebbe raccontato che Brueckner gli avrebbe detto di essersi introdotto in un hotel di Praia da Luz alla ricerca di soldi e gioielli, di aver trovato una bambina addormentata, di averla presa, portata con sé nel suo camper e poi, dopo aver guidato per circa 45 minuti, averla aggredirla sessualmente. Breuckner, vedendo le luci della polizia, in preda al panico l’avrebbe poi uccisa: “Pensavo fosse solo una storia inventata per vantarsi. Ma ora credo sia vera”, avrebbe concluso Codin, il quale solo nel 2020, ovvero quando Brueckner è emerso come principale sospettato, si è reso conto che la bambina potesse essere proprio Maddie.