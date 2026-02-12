La scomparsa della piccola Madeleine McCann nel 2007 rimane uno dei misteri irrisolti più noti al mondo. A quasi vent’anni di distanza, nuove rivelazioni emerse dagli Epstein Files collegano il nome della bambina alla rete criminale di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, aprendo interrogativi inquietanti sul destino della bimba durante quegli anni.

La Scomparsa di Madeleine McCann

Era la sera del 3 maggio 2007 quando Madeleine McCann, una bambina britannica di tre anni, sparì durante una vacanza con i genitori a Praia da Luz, nell’Algarve, in Portogallo. La vicenda scatenò un’inchiesta internazionale di enorme complessità, che non ha ancora trovato verità. A quasi vent’anni da quell’evento, emergono nuovi sviluppi legati agli Epstein Files: tra i documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia statunitense compare il nome di Maddie.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione Chi l’ha visto? e da Fanpage, un cittadino inglese ha dichiarato di aver notato, nel settembre 2009, una bambina con tratti somatici simili a quelli di Madeleine in compagnia di una donna somigliante a Ghislaine Maxwell, la compagna del finanziere Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali su minori. Questa testimonianza si inserisce in un archivio di oltre 3 milioni di documenti che descrivono le attività criminali di Epstein e Maxwell, rendendo la vicenda ancora più complessa e inquietante.

“Maddie McCann era con Ghislaine Maxwell”, la bimba negli “Epstein Files”: la testimonianza shock

Il testimone ha raccontato che l’incontro avvenne per strada, in un luogo che i documenti indicano come censurato. Con la donna e la bambina, era presente anche un uomo di mezza età che camminava più avanti, fuori dal suo campo visivo immediato. L’uomo ha precisato che l’attenzione gli fu catturata dal comportamento della bambina: “La bimba teneva per tutto il tempo la mano sull’occhio destro, continuava a girarsi per guardarmi. Dopo un po’ ho cambiato strada”. In quel momento, però, non mise in relazione la scena con la sparizione di Maddie, e solo anni dopo decise di inviare la sua dichiarazione all’FBI.

Le autorità britanniche e statunitensi sottolineano che, al momento, la testimonianza non costituisce prova concreta né può giustificare l’apertura di un nuovo filone investigativo. Tuttavia, il collegamento evocato tra Madeleine e la rete di Epstein e Maxwell solleva interrogativi inquietanti: “Maddie McCann potrebbe essere finita nella rete di Epstein?” Un quesito che ribadisce quanto il mistero attorno alla sua scomparsa resti irrisolto e dolorosamente avvolto nell’incertezza.