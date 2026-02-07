Il caso Epstein ed il coinvolgimento diretto dell’ ex membro della famiglia reale britannica, Andrea, fratello di Re Carlo è oggi più che mai al centro delle discussioni del popolo che non ha perso occasione di criticare il comportamento del Re rispetto a quanto fatto in passato dal fratello.

La visita di Re e consorte a Colchester

Giovedì 5 febbraio Re Carlo e la consorte, Camilla Parker-Bowles si sono recati a Colchester nell’Essex per dare risalto e aiuto ai pub locali che sono in difficoltà.

Un gesto che dimostra la vicinanza della famiglia Windsor alle comunità più svantaggiate del paese e si sa ogni volta che un Reale si muove il pubblico che accorre è davvero tanto.

Una persona durante il passaggio di Re Carlo ha urlato “hai chiesto alla polizia di indagare su Andrea?” come riportato da Open.it una domanda che fa capire come il popolo prenda a cuore il caso Epstein e la scelta presa da Carlo di rimuovere dalla famiglia il fratello.

Lo striscione davanti a Buckingham Palace

Il Caso Epstein e l’implicazione diretta di Andrea nei rapporti sessuali avvenuti insieme al magnate, in vari festini, alcuni vedevano anche la presenza di ragazze minorenni, non è passata inosservata al popolo britannico.

Difatti l’eco di quanto accaduto e che è costato lo status reale ad Andrea, fatto abdicare da Re Carlo, è arrivato sino a Buckingham Palace.

Mentre Carlo e Camilla si trovavano a Colchester, di fronte alla principale abitazione reale è comparso uno striscione che recita – “Carlo cosa stai nascondendo” esposto dal movimento anti-monarchico Republic.

Il clima è tutt’altro che sereno in Inghilterra, ora si attende la voce ufficiale della Famiglia Reale in merito a questa importante questione.