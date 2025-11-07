Julia Wendelt è stata ritenuta colpevole di aver molestato i genitori di Madeleine McCann, la bimba britannica scomparsa durante una vacanza in Portogallo nel 2007. La Wendelt, 24 anni polacca, per mesi aveva finto di essere proprio Maddie, perseguitando i genitori.

Fingeva di essere Maddie McCann e perseguitava i genitori della bimba scomparsa

Julia Wendelt, 24 anni polacca, per mesi ha perseguitato i genitori di Madeline McCann, la bambina britannica scomparsa durante una vacanza in Portogallo nel 2007. La 24enne, per diverso tempo, ha finto di essere proprio Maddie, telefonando e inviando lettere ai suoi genitori. La 24enne polacca aveva anche aperto un profilo social nel 2023 dedicato alla scomparsa della bambina, che all’epoca aveva appena 3 anni, attirando così l’attenzione sia dei media internazionali si dei genitori di Maddie, i quali denunciarono l’accaduto. Sono partite le indagini, che hanno accertato come la Wendelt avesse perseguitato per mesi la famiglia di Madeleine, presentandosi anche davanti casa loro in Inghilterra. A febbraio Julia Wendelt è stata arrestata a Bristol, dove era appena giunta dalla Polonia con lo scopo di ricontattare i McCann. Ora è arrivata la sentenza.

Julia Wendelt è stata riconosciuta colpevole di stalking ai danni dei genitori di Madeleine McCann. Gli inquirenti hanno infatti sostenuto che la 24enne polacca fosse mossa da mitomania e anche da possibili interessi economici, derivanti dalla visibilità online ottenuta dalla vicenda. La sentenza è arrivata davanti alla Leicester Crown Court, dove la donna era sotto processo da un mese. Davanti ai giudici è comparsa anche la 61enne Karen Spragg, accusata di averla aiutata e sostenuta nella sua campagna di molestie. Come detto Julia Wendelt è stata dichiarata colpevole, ora i giudici dovranno stabilire la pena definitiva e l’eventuale ingiunzione.