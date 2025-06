A 18 anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso potrebbe conoscere una svolta inattesa. Durante una recente attività di ricerca nella regione dell’Algarve, in Portogallo, sarebbero stati ritrovati frammenti di ossa e resti di vestiti, potenzialmente collegati alla bambina scomparsa nel maggio del 2007. A diffondere la notizia sono stati alcuni media locali, che parlano di nuovi elementi ora all’esame degli inquirenti.

I reperti sono stati inviati per analisi forensi approfondite, mentre l’attenzione internazionale sul caso torna altissima.

Caso Maddie, nuove ricerche nell’Algarve: ispezionati 50 ettari

La scorsa settimana le autorità hanno condotto un’estesa operazione di perlustrazione nel sud del Portogallo, focalizzandosi su un’area di circa 50 ettari nei pressi di Lagos, nell’Algarve. La zona si troverebbe non lontano dal resort dove soggiornava la famiglia McCann nel maggio del 2007, ma soprattutto vicino all’abitazione in cui viveva all’epoca Christian Brueckner, cittadino tedesco detenuto per altri reati e ritenuto da tempo il principale indiziato per il presunto rapimento e omicidio di Madeleine.

L’intervento mirava a scoprire eventuali tracce materiali riconducibili alla bambina scomparsa: frammenti ossei, oggetti personali o qualsiasi reperto contenente il suo DNA.

Caso Maddie McCann: ritrovati campioni ossei e vestiti, nuova speranza dopo 18 anni

In un primo momento, le informazioni trapelate lasciavano intendere che l’operazione, condotta a circa 30 miglia dal luogo in cui Madeleine McCann sparì, non avesse prodotto esiti concreti. Tuttavia, è emerso che alcuni resti, tra cui frammenti di abiti e ossa, sarebbero stati effettivamente rinvenuti e verranno sottoposti ad accertamenti nei prossimi giorni.

“Gli inquirenti non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile correlazione tra i ritrovamenti e la scomparsa di Madeleine, ma questa è chiaramente la loro speranza”, hanno sottolineato i media portoghesi.

Il quotidiano Correio da Manhã aggiunge che i reperti verranno analizzati nei laboratori della polizia per stabilirne l’eventuale rilevanza nel contesto investigativo.