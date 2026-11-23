Fratelli d’Italia propone di sospendere la borsa di studio a chi è indagato per fatti avvenuti durante una manifestazione, una protesta o un’occupazione. La proposta è contenuta in un emendamento al decreto sicurezza, denominato dalle fonti decreto Cortei. La sospensione durerebbe fino alla conclusione del procedimento penale.

L’iniziativa è stata segnalata da Franco Gabrielli, ex capo della polizia e cofondatore di Più Uno, che la critica apertamente.

Il 21 novembre 2026 la misura era già al centro del dibattito, con un aggiornamento delle 14:20 e una lettura di circa 3 minuti.

La denuncia di Franco Gabrielli

Gabrielli sostiene che le indagini servano a stabilire se i fatti costituiscano un reato e chi ne sia eventualmente responsabile. In un post sui social si chiede come l’semplice iscrizione nel registro degli indagati possa bastare a togliere a un giovane i mezzi per studiare, e chi restituirebbe l’anno perso in caso di archiviazione.

Secondo l’ex capo della polizia, molti giovani si sentono ai margini delle decisioni sul proprio futuro, e la risposta della esclusione pesa soprattutto su chi studia grazie a quella borsa. Gabrielli richiama infine la presunzione di non colpevolezza, che dovrebbe valere per tutti.

La risposta delle organizzazioni studentesche

Il 22 novembre 2026 le organizzazioni studentesche hanno reagito alla stretta del governo.

Secondo le loro parole, l’obiettivo è far pagare il dissenso e usare la povertà come ricatto. Le organizzazioni annunciano che si imbratteranno tutti per non consentire di colpire pochi tra tanti. Anche l’emendamento sulla polizia, che potrebbe usare la vernice contro chi partecipa ai cortei, è nel pacchetto. Avs ha definito i manifestanti in modo duro, mentre Fratelli d’Italia ha risposto che gli studenti sono allergici alla legalità.