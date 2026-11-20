Cento piazze, migliaia di studenti e lavoratori in strada e tensioni in diverse città: la cronaca della giornata di sciopero generale.

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil si è svolto in contemporanea con la mobilitazione studentesca internazionale, portando in strada lavoratori, studenti e collettivi in oltre cento piazze. Accanto alla protesta sindacale, Osa e Cambiare Rotta hanno organizzato cortei contro il riarmo, la guerra e il caro vita, con momenti di forte tensione in più città.

Genova, Bologna e le occupazioni universitarie

A Genova gli studenti hanno occupato l’atrio dell’Università di Genova in via Balbi, al termine del corteo. All’interno sono stati urlati slogan e accesi fumogeni. Circa 7mila persone hanno sfilato in città per lo sciopero indetto dalla Cgil, con gli striscioni degli studenti e i lavoratori della Fiom, impegnati nelle vertenze industriali del territorio.

A Bologna la situazione è stata più tesa. In vicolo Santa Lucia, a poca distanza dalla sede di Confindustria Emilia, gli agenti in tenuta antisommossa hanno respinto un gruppo di manifestanti che tentava di sfondare un cordone di sicurezza. Ci sono state alcune cariche, poi i manifestanti sono stati spinti fino a via Castiglione. Il corteo studentesco si è concluso in piazza Verdi, senza ulteriori scontri.

Roma e Milano: cortei e numeri della mobilitazione

Nella capitale tre cortei hanno attraversato il centro. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha parlato in piazza Vittorio Emanuele II, dichiarando: “Siamo ampiamente più di un milione nelle oltre cento piazze”. Durante la giornata la Metro C è stata chiusa e le corse ridotte sulle linee A e B, come comunicato dall’Atac. Davanti al ministero dell’Istruzione alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie, mattoni e bombe carta.

A Milano il corteo della Cgil è partito con diverse migliaia di persone, insieme a esponenti politici tra cui i candidati alle primarie del centrosinistra Pierfrancesco Majorino e Mario Calabresi, e la presenza dell’Anpi guidata da Primo Minelli.

Firenze e Torino: due cortei distinti

A Firenze oltre diecimila persone sono scese in piazza in due cortei separati: quello della Cgil, partito da piazza Indipendenza con la sindaca Sara Funaro e il presidente della Regione Eugenio Giani, e quello dei sindacati di base con gli studenti, partito dalla Fortezza da Basso. I disagi alla viabilità sono stati forti, con chiusure su viale Strozzi e viale Belfiore.

A Torino uno spezzone di opposizione sociale si è staccato dal corteo principale e ha raggiunto l’imbocco della tangenziale, bloccando il traffico. Gli organizzatori parlano di trentamila partecipanti, cifra non confermata dalla questura. La polizia e i carabinieri hanno fermato l’avanzata verso l’autostrada A6.