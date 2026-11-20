La maggioranza prova a trovare un compromesso sugli ebook scolastici per evitare un nuovo scontro in Aula. La norma è stata inserita nel dl Scuola su iniziativa di Fratelli d’Italia e non piace a Forza Italia. Il provvedimento tornerà all’esame della Camera la prossima settimana, e nel centrodestra si lavora già per evitare una replica della divisione registrata al Senato.

Lo scontro al Senato e la posizione di Forza Italia

Il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani minimizza il disaccordo: «Vedrete che alla fine si troverà un accordo perché c’è un dialogo costante tra le forze di centrodestra e non c’è alcuna divisione». Secondo fonti parlamentari di maggioranza, l’intenzione è chiudere la questione senza ulteriori strappi.

Nel frattempo Forza Italia ha depositato nella commissione Cultura di Montecitorio un emendamento che punta a sopprimere l’articolo contestato.

Gli azzurri hanno presentato anche altre due proposte di modifica, con l’obiettivo di limitare la portata della norma. La prima stabilisce che le disposizioni sugli ebook si applicano ai libri messi in commercio o adottati a partire dal secondo anno scolastico o accademico successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

La seconda esclude dall’applicazione i libri di testo destinati alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado.

La proposta di Fabio Rampelli e il nodo dell’impatto didattico

Anche il deputato meloniano Fabio Rampelli ha presentato un emendamento sul tema. Il testo, che dice di aver condiviso con il partito di via della Scorfa, subordina l’adozione degli ebook nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado a una valutazione dell’impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico sugli alunni. La verifica sarebbe affidata a una commissione tecnico-scientifica paritetica formata da esperti di discipline pedagogiche, didattiche ed editoria scolastica.

Il quadro dei tempi è stretto. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 29 novembre, e la premier Giorgia Meloni ha assunto una posizione netta sul tema. Per questi motivi, fonti di maggioranza ritengono che nessuna delle modifiche presentate da Fratelli d’Italia e Forza Italia otterrà il via libera. Gli emendamenti servirebbero piuttosto a indicare la direzione di un possibile accordo.

Ordine del giorno e voto di fiducia

Lo strumento scelto per fissare i termini dell’intesa sarebbe un ordine del giorno. Per evitare sorprese in commissione, i partiti della coalizione, d’intesa con il governo, avrebbero studiato un percorso che porta il provvedimento in Aula senza mandato al relatore. In questo modo gli emendamenti, approvati o respinti, decadrebbero e l’assemblea voterebbe il testo già licenziato dal Senato.

In Aula il governo potrebbe inoltre porre la questione di fiducia, chiudendo di fatto la partita. La commissione presieduta dal meloniano Federico Mollicone si riunirà lunedì, mentre il voto in Aula è atteso il giorno successivo. Il presidente del Senato Ignazio La Russa esclude ripercussioni sull’esecutivo, che a suo dire «non può cadere». Secondo La Russa il clima andrà verificato nei prossimi giorni, e il centrodestra dovrà ricucire, perché la sua forza sta nel pragmatismo e nella capacità di trovare sintesi.

Anche il vicepremier Matteo Salvini invita alla compattezza: «Mi sembra bizzarro che la maggioranza, che va d’accordo su temi importanti, si divida sui libri elettronici». Sul fronte editoriale la questione pesa in modo particolare. La norma obbliga gli editori a vendere i libri scolastici digitali a un prezzo pari al 50% di quello dei cartacei. Marina Berlusconi, presidente di Mondadori, non ha preso posizione ufficiale, ma tra i parlamentari vicini alla famiglia Berlusconi cresce l’irritazione. Il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, aveva già chiarito che la compattezza del centrodestra non deve venire meno: «Non possiamo fare come la sinistra, che si divide su tutto».