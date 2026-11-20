La politica tedesca si muove su più fronti: la successione alla guida della SPD, la mobilitazione dei giovani contro la leva militare e la reazione europea al vertice di Shenzhen. Ogni vicenda ha protagonisti precisi e rimanda alle scelte che il governo di Berlino dovrà affrontare nelle prossime settimane.

Schwesig tiene in sospeso la questione della leadership SPD

Dopo la rielezione come Ministerpräsidentin del Land Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig gode di un peso politico che molti nel partito considerano decisivo. Nonostante questo, sulla presidenza della SPD non si è ancora espressa. Il dubbio riguarda soprattutto i tempi e il prezzo di una candidatura, visto che il partito deve scegliere tra profili che hanno già consolidato una base interna.

Intanto Hubertus Heil si muove per assumere una posizione più solida nel gruppo dirigente, mentre Lars Klingbeil resta il punto di riferimento di molti equilibri interni. Una decisione di Schwesig cambierebbe la posizione di entrambi, perché il partito dovrebbe ridefinire ruoli e alleanze.

I giovani di «Gen Z regelt» scendono in piazza

La mobilitazione dei ragazzi continua nelle strade. L’iniziativa «Gen Z regelt» protesta contro il ritorno della Wehrpflicht, cioè l’obbligo di leva, e chiede più investimenti nell’istruzione. Il tema della leva è quello che più divide le generazioni, e la richiesta di fondi per scuole e università si lega a un malessere che cresce tra chi non ha ancora un lavoro stabile.

Dopo gli scontri avvenuti durante la notte di Halloween, Luis Bobga, portavoce della Grünen Jugend, ha risposto nel formato del 200-Sekunden-Interview. Bobga ha spiegato che la sua organizzazione prende le distanze dai gruppi che usano la violenza, e che il disagio dei giovani non fa che aumentare. Ha inoltre criticato il tono usato dal ministro dell’Interno Alexander Dobrindt, che a suo giudizio rischia di alimentare la tensione invece di calmarla.

Shenzhen, Trump e la risposta europea

Il Dreiertreffen di Shenzhen ha riunito Donald Trump, Wladimir Putin e Xi Jinping. A Berlino la reazione europea è stata di sfida, riassunta nello slogan «jetzt erst recht!», cioè «proprio adesso». Il messaggio dell’Europa è che il continente intende continuare a muoversi autonomamente nelle questioni di sicurezza.

Nel quadro del vertice emergono però anche segnali inattesi da parte di Trump nei confronti della Koalition der Willigen, il gruppo di Paesi europei disposti a sostenere l’Ucraina. Hans von der Burchard ne riferisce e spiega che cosa comporterebbero concretamente le garanzie di sicurezza per Kiev, un tema su cui le posizioni dei governi europei restano ancora da definire.

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