Lo scalo Cristoforo Colombo di Genova si è fermato per circa due ore per il sospetto avvistamento di droni, poi il traffico aereo è ripreso.

Nella serata di giovedì 19 novembre, l’aeroporto di Genova ha vissuto una situazione di allerta legata alla possibile presenza di droni nei cieli dello scalo Cristoforo Colombo. Le operazioni di volo sono state sospese per circa due ore, un intervallo che ha coinvolto passeggeri e personale di scalo prima della normalizzazione.

Alle 20.10 è stata disposta un’interdizione al volo sullo spazio aereo che circonda lo scalo, misura adottata in via precauzionale per consentire le verifiche necessarie. L’area interessata comprendeva il cielo sopra la pista, dove erano stati segnalati movimenti sospetti a est e a ovest. Il provvedimento è rimasto in vigore fino a poco dopo le 22, quando tutti i controlli previsti si sono conclusi con esito positivo.

Il volo Ita Airways bloccato sulla pista

Durante la sospensione, un velivolo di Ita Airways diretto a Roma Fiumicino si trovava già sulla pista quando è stato fermato, senza il consenso al decollo. Per il tempo dell’attesa, i passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e, una volta concluse le verifiche, sono risaliti a bordo dello stesso velivolo.

Il via libera definitivo è arrivato da Enav, la società che gestisce il controllo del traffico aereo. Dopo tale autorizzazione, l’allarme si è chiuso senza conseguenze ulteriori per la circolazione aerea sullo scalo ligure.