La donna è stata condannata perché l'inapendienza del padre nel mantenimento del figlio non è motivo di cancellazione del legame all'anagrafe.

Un caso incredibile arriva dal nostro paese e coinvolge il nome apposto sulla lapide di una persona deceduta, solitamente si scrive il nome posto all’anagrafe, anche nel caso di doppio cognome se la persona è registrata in quel modo si è tenuti a rispettarlo e non si può scegliere autonomamente quale nome mettere e quale no.

Il figlio in vita aveva il cognome del padre, sulla lapide è stato cancellato dalla mamma

Il caso è diventato rilevante poiché la madre quando ha fatto realizzare la tomba ha apposto accanto al nome del figlio solamente il proprio cognome, evitando di mettere quello del padre. Un’attività che non è possibile fare perché bisogna rispettare quanto scritto all’anagrafe, nel caso oggetto il doppio cognome.

La scelta è stata motivata dalla donna dal fatto che il padre, quando il figlio era in vita era scappato e non aveva mai provveduto alla crescita del ragazzo mostrando nei suoi confronti il totale disinteresse, finendo perfino per non pagare l’assegno di mantenimento che spettava al giovane.

Seppur gravi, queste mancanze non avrebbero legittimato la donna dal cancellare i dati anagrafici e il rapporto di filiazione esistente.

Mamma cancella nome padre da lapide del figlio, condannata a scriverlo

Stando alla sentenza, l’omissione del cognome paterno ha violato gli articoli 2 e 19 della costituzione italiana: tutela ai diritti inviolabili di culto e pietà verso i defunti. Il genitore ha infatti diritto al secondario di sepolcro, ovvero la facoltà di onorare la memoria del defunto.

Nel corso del processo la donna aveva provato ad ottenere in via esclusiva l’utilizzo del proprio cognome sui registri di stato civile, così che il figlio avesse potuto avere solo il proprio cognome: istanza rigettata dal giudice, come riporta Leggo.it.

La condanna per la donna è quindi quella di far modificare la lapide del figlio morto, aggiungendo accanto al proprio cognome anche quello del padre, rispettando il doppio cognome attribuito a livello legale al ragazzo.