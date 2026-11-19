A Torre del Greco (Napoli) un uomo di 74 anni è stato trovato morto in casa. La scoperta è avvenuta solamente grazie a una pec inviata al sindaco dall’amministratore di condominio. I dettagli di questo dramma della solitudine.

Dramma della solitudine: anziano muore da solo in casa

Tragedia a Torre del Greco, nel Napoletano, dove un uomo di 74 anni è stato trovato morto in casa.

Si tratterebbe dell’ennesimo dramma della solitudine, in quanto l’uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe morto diversi giorni prima del ritrovamento, ma nessuno aveva lanciato l’allarme. L’uomo viveva in un appartamento in via dello Sport, nei pressi dello stadio comunale Amerigo Liguori ed è stato trovato privo di vita sul letto, in avanzato stato di decomposizione.

Dramma della solitudine, anziano muore da solo in casa: scoperto solo grazie a una pec inviata al sindaco

Come visto un uomo di 74 anni è stato trovato morto in casa a Torre del Greco (Napoli) col corpo già in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta solamente grazie all’amministratore di condominio, che aveva segnalato la scomparsa dell’uomo con una pec inviata al Comune, alla Polizia locale e all’Asl Napoli 3 Sud.

La mail è stata posta all’attenzione del sindaco Luigi Mennella, che ha immediatamente allertato il comandante della Municipale, Gennaro Russo. Gli agenti di polizia avrebbero prima bussato alla porta della casa del 74enne e non ricevendo risposta ed essendosi accertati che l’uomo era stato visto l’ultima volta ben due settimane prima, hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno aperto la porta e fatto la tragica scoperta. Sono quindi subito scattate le procedure previste dal caso: sul posto è arrivato il medico legale incaricato dal magistrato di turno che ha preso in carico il fascicolo. Dopo le analisi e dopo avere verificato l’assenza di segni di violenza sul corpo de 74enne, il decesso è stato attribuito a cause naturali. In mancanza di familiari, la salma è stata trasferita all’obitorio del cimitero per procedere alle operazioni di sepoltura