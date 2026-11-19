È morto a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo nato a Roma nel 1935. Dalla Rai a La Repubblica, dai gialli ai saggi, fino al ricordo del professore di liceo che gli fece amare la letteratura.

Corrado Augias è morto all’età di 91 anni. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo, romano, è stato per oltre sessant’anni una presenza costante nell’informazione italiana: firma di primo piano dei quotidiani e volto riconoscibile della televisione pubblica. Ha lavorato fino a pochi mesi prima della scomparsa, conducendo il suo ultimo programma e partecipando come ospite a trasmissioni di diverse reti.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias aveva costruito una carriera che teneva insieme stampa, video e libri. Ha attraversato generi molto diversi: dal racconto giallo all’inchiesta storica e religiosa, dalla corrispondenza dall’estero alla politica europea.

Dalla Rai del 1960 alla corrispondenza da Parigi e New York

Il suo percorso comincia in Rai nel 1960, dove entra come funzionario.

Nel 1969 arriva l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti.

Per lungo tempo lavora come corrispondente da Parigi e da New York. Nel 1975 torna negli Stati Uniti, questa volta come inviato di La Repubblica, il giornale a cui resterà legato per decenni.

Dal 1994 al 1999 siede al Parlamento europeo, nelle file del Partito Socialista Europeo.

Dal 2000 cura per il quotidiano diretto da Eugenio Scalfari una rubrica dedicata alle lettere dei lettori, che diventa uno degli spazi più seguiti del giornale.

I gialli con Giovanni Sperelli e i saggi sulle capitali e sul cristianesimo

Dai primi anni Ottanta al giornalismo affianca la scrittura. Il debutto è nel giallo: tra il 1981 e il 1985 pubblica una trilogia con protagonista Giovanni Sperelli, personaggio inventato e presentato come fratello dell’Andrea Sperelli di D’Annunzio.

Seguono altri romanzi, alcuni firmati insieme alla moglie Daniela Pasti. In seguito Augias si concentra sulla saggistica, con due filoni principali:

la storia , con la serie dedicata ai «segreti» delle grandi capitali, uscita tra il 1996 e il 2005;

, con la serie dedicata ai «segreti» delle grandi capitali, uscita tra il 1996 e il 2005; la religione, con le inchieste su Gesù, Maria e altre figure del cristianesimo, pubblicate tra il 2007 e il 2015.

Da «Telefono giallo» a «La Torre di Babele»: quarant’anni di conduzione

Partito dalla Rai come funzionario, Augias non ha mai abbandonato la televisione. Da conduttore ha conquistato un pubblico ampio grazie a uno stile sobrio e misurato, lontano dai toni accesi del piccolo schermo.

Questi i programmi che hanno segnato la sua carriera televisiva:

Telefono giallo (Rai Tre, 1987-1992);

Domino (Telemontecarlo, 1994);

Le Storie – Diario Italiano (Rai Tre, 2003-2013);

Quante storie (Rai Tre, 2016-2019);

La Torre di Babele (2023-2026).

L’ultima trasmissione, La Torre di Babele, lo ha tenuto davanti alle telecamere fino a pochi mesi prima della morte.

Il liceo al collegio Santa Maria e il professor Durante

Della sua formazione Augias aveva parlato nel 2025 a In altre parole, il programma di Massimo Gramellini su La7. Era stata un’occasione rara per ascoltarlo raccontare la propria adolescenza.

«Ho frequentato il collegio cattolico Santa Maria, in viale Manzoni, a Roma»

In quel racconto aveva un ruolo centrale l’insegnante di lettere, a cui il giornalista attribuiva il merito di avergli trasmesso la passione per i libri:

«Il nostro professore di italiano si chiamava Durante, e ha avuto un’importanza grande nella mia vita, perché mi ha raccontato la letteratura italiana in modo tale da influenzare il prosieguo, anche dopo il liceo»

Giacca e cravatta in classe e il compagno bravo in latino

Nella stessa puntata, parlando con il cantautore Roberto Vecchioni, Augias aveva descritto come si presentavano gli studenti negli anni Cinquanta, mettendo a confronto quell’epoca con le classi di oggi:

«La maggior parte degli alunni era vestita con giacca e cravatta, come ragazzi di buona famiglia, bene educati, una cosa inimmaginabile oggi in una classe di liceo»

Aveva poi ricordato un compagno di banco particolarmente portato per le materie classiche:

«Vorrei segnalare un compagno di classe che si chiamava Imperatori, che traduceva le versioni dal latino ciceroniano e dal latino della decadenza. Non so che fine abbia fatto»

Quel racconto televisivo non era un episodio isolato. Scuola e didattica sono rimaste tra i temi a cui Augias si è dedicato con più continuità, con numerosi articoli e interventi pubblici anche negli ultimi anni di vita. Per chi vuole conoscere questo lato meno noto del suo lavoro, quegli scritti sono il punto da cui partire.