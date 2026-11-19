(Adnkronos) - Una foto con al centro l'iconica camicia bianca di Sigfrido Ranucci e la scritta "Obiettivo 300.000 - This is Spotlight!". Così la redazione del programma d'inchiesta ha espresso sui social la propria vicinanza al giornalista ed ex conduttore di 'Report', all'indomani della decisione...

(Adnkronos) – Una foto con al centro l’iconica camicia bianca di Sigfrido Ranucci e la scritta “Obiettivo 300.000 – This is Spotlight!”. Così la redazione del programma d’inchiesta ha espresso sui social la propria vicinanza al giornalista ed ex conduttore di ‘Report’, all’indomani della decisione di rendere operativa dal 23 novembre la sospensione di 10 giorni comminata dalla Rai lo scorso 5 ottobre.

Il giornalista, attualmente vicedirettore di RaiNews24 – testata all news a cui si sta dedicando dopo il burrascoso addio a ‘Report’ – a causa del provvedimento salterà due puntate di ‘Spotlight’. Nel post pubblicato sui social, la redazione chiama a raccolta il pubblico: “Sigfrido Ranucci c’è ma non si vede. E dopo la sospensione di 10 giorni senza stipendio inflitta, nel momento in cui Spotlight stava macinando record su record, è quanto mai fondamentale rispondere tutte e tutti insieme superando un altro obiettivo: le 300.000 tv connesse per la prossima puntata”.

Il messaggio si chiude con un appello: “Dall’inizio alla fine. Questa è la nostra battaglia. This is Spotlight!”, dando appuntamento a lunedì 23 novembre alle 22.30 sul canale 48 del digitale terrestre (24 su Tivùsat, 509 di Sky e in diretta su RaiPlay).

Pronta la replica di Ranucci, che ha ripostato il messaggio commentando: “Grazie ai giovani di Spotlight per la cura e il supporto che stanno dimostrando giorno dopo giorno nei miei confronti e del programma.

Ripubblico il loro post a sostegno della prossima puntata. Un abbraccio e grazie a tutti coloro che si uniranno in questa nuova sfida”.

Un traguardo, quello delle 300mila tv connesse, che punta a consolidare il trend positivo del programma. Proprio nei giorni scorsi, infatti, Ranucci aveva esultato sui social per i risultati del nuovo spazio d’inchiesta: “Quintuplicati gli ascolti. La vostra partecipazione in sole due settimane ha quintuplicato gli ascoltatori della fascia”. Commentando in particolare i dati della puntata del 9 novembre, il giornalista aveva festeggiato: “Siamo a circa 100mila spettatori, il doppio della media del canale”. Dati alla mano, dopo un debutto da 82.000 spettatori (0,5% di share) e una seconda puntata a quota 89.000 (0,6%), l’ultimo appuntamento andato in onda lo scorso 16 novembre ha confermato la costante crescita del programma, facendo registrare punte record di 230.000 persone e uno share dello 0,8%. Si tratta di numeri fisiologicamente microscopici se paragonati a una prima serata generalista, ma incoraggianti per la rete all news della Rai: in quella specifica fascia oraria, infatti, il canale viaggia mediamente intorno allo 0,16% di share con circa 27mila spettatori.

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